Melissa Paredes se quiebra y señala a Rodrigo Cuba: “Me daña psicológicamente”

Melissa Paredes se quebró durante la entrevista que dio a Ethel Pozo. La actriz reveló que actualmente no tiene ningún contacto con Rodrigo Cuba debido a que él la daña psicológicamente con sus declaraciones a la prensa sobre su separación. Además, reconoció que no ha podido llegar a un acuerdo en la tenencia de su hija.

Las revelaciones de Melissa Paredes

Afirmó que ha intentado mantener una buena relación de padres con el ‘Gato’ Cuba, pero le afecta esta difícil situación. “Teníamos una relación cordial, en realidad, hasta el día de la conciliación, y luego de que él se negara a todos mis pedidos, yo he puesto contacto cero con él porque me daña psicológicamente, no puedo más. Yo trato de ser amable, y él también, me imagino, pero no puedo”, expresó la exconductora entre lágrimas.

Contó cómo reaccionó su exesposo al escuchar que quería el cambio de la conciliación de la tenencia de su pequeña. “Se asustó un poco, obviamente, y me dijo ‘podemos verlo así nomás’, y yo le dije ‘no podemos verlo así nomás porque tú me dices una cosa y luego haces otra cosa’”, agregó la actriz.

Melissa Paredes niega pedir dinero a Rodrigo Cuba

Sobre las críticas que ha recibido por intentar cambiar la conciliación, Melissa Paredes negó querer el dinero de Rodrigo Cuba a través de una manutención. Mencionó que esas acusaciones son falsas, pues asegura que su objetivo solamente es cambiar los días que verá a su niña.

“El día de la conciliación le presenté dos opciones llevaderas, considero yo, porque es mentira que le voy a prohibir que vea a su hija, dice que quiero plata, que soy interesada. No necesito su plata. Así me vaya a juicio, yo te juro que no voy a querer recibir ni un sol de esa familia”, sostuvo.