Rodrigo ‘Gato’ Cuba aún no presenta a Ale Venturo a su hija como su pareja

Rodrigo ‘Gato’ Cuba se confesó en una entrevista con Magaly Medina. El futbolista habló de su separación de Melissa Paredes y reveló, en un momento, que aún no le presenta a Ale Venturo a su hija como su pareja, debido a que no quiere confundirla. La conductora de ATV adelantó las declaraciones que dio el deportista.

¿Cómo es la relación de Rodrigo ‘Gato’ Cuba con Ale Venturo ante su hija?

Todo empezó cuando Magaly Medina se mostró indignada al difundir un foto en la que la pequeña estaba durmiendo en las piernas de Anthony Aranda. Esta imagen le habría enviado Melissa Paredes a su exesposo. La conductora relató lo que le contó el ‘Gato’ Cuba.

“ Él ha decidido no presentarle a su hijita a su novia. Para ella, es una amiga que viene, que está ahí. Ellos se miran de lejos pero no se tocan, no se besan, no se muestran afecto para no confundir a la criatura. Me parece una actitud prudente, madura y que muestra equilibrio a la niña”, expresó la figura de TV.

Las palabras del ‘Gato’ Cuba

Por su parte, Rodrigo Cuba mencionó que desconoce qué tipo de trato lleva Melissa Paredes y Anthony Aranda frente a su hija. Aseguró que eso es algo que él no puede controlar porque es decisión de la madre.

“Las decisiones que ella pueda tomar en cuanto a su vida y qué hacer con nuestra hija, no puedo meterme, queda en cada uno tener la prudencia o el buen juicio de cuándo presentas a una pareja y cuando no. Según la mamá de mi hija, no se lo ha presentado, pero conviven, la verdad no lo tengo claro”, sostuvo.