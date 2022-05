El pasado 23 de mayo, el padre de Rodrigo Cuba se enlazó con “Amor y fuego” donde sorprendió al revelar que unos especialistas estarían colaborando con el abogado de Melissa Paredes para hacerla quedar bien en su enfrentamiento legal con su exesposo.

De ese modo, el afamado ‘Don gato’ mencionó que una psicóloga muy conocida estaría aliada con la defensa de la modelo, por lo que sus comentarios no estarían siendo objetivos.

¿Qué dijo Jorge Cuba?

“Va a sonar fuerte, pero lo tengo que decir, yo estoy con mi hijo, lo voy a defender junto con la abogada y voy a decir algo que no debo decirlo, pero lo voy a decir. Todo este teatro que ha armado Melissa con su abogado lo viene trabajando desde antes y viene preparando las pruebas, yo no quiero decir el nombre de la psicóloga que vaya a emitir esas pruebas porque es una psicóloga que sabemos que trabaja de la mano con el abogado ”, dijo el padre del Gato.

Psicóloga de “América hoy” se reúne con abogado de Melissa Paredes

Tras las fuertes declaraciones de Jorge Cuba, padre del futbolista, “Amor y fuego” lanzó un avance donde se expone a Lizbeth Cueva, psicóloga de “América hoy”, reunida en una restaurante con la defensa de Melissa Paredes. Con ello, cobraría fuerza la sospecha del popular ‘Don gato’ sobre las estrategias que se estarían tramando para que la modelo no se vea perjudicada.

“¿Qué hacen juntos el abogado de Melissa con la psicóloga del programa de la fariselita?”, se escucha en la voz en off del video del programa.

Lizbeth Cueva se pronuncia tras polémica foto junto al abogado de Melissa Paredes

Tras las imágenes que anunció “Amor y fuego”, donde aparece Lizbeth Cueva reunida con el abogado de Melissa Paredes, la psicóloga de “América hoy” se pronunció y explicó el tipo de relación que tiene con el letrado.

“El señor Jorge Cuba dio a entender que yo me estoy confabulando con el abogado de Melissa Paredes, eso no es cierto. Al señor Arica lo conozco desde el año 2015, en esa foto me está asesorando un tema familiar, de mi madre específicamente. No tengo nada que ver con el tema de Melissa ni con su hija. Yo no puedo emitir documentos de alguien a quien no avalúo ni conozco”, sostuvo la psicóloga.