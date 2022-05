Psicóloga Lizbeth Cueva aclara su polémica foto con abogado de Melissa Paredes

La psicóloga Lizbeth Cueva se pronunció sobre su polémica foto con el abogado de Melissa Paredes que fue difundida por el programa “Amor y fuego”. La terapeuta de “América hoy” explicó qué tipo de relación tiene con el letrado y descartó que esté involucrada en el caso de la conciliación de la actriz y Rodrigo Cuba.

¿Qué dijo el papá de Rodrigo Cuba?

Recordemos que Jorge Cuba, papá del ‘Gato’ Cuba, dejó entrever que Lizbeth Cueva y el abogado de Melissa Paredes estarían trabajando juntos para sacar pruebas en contra de su hijo.

“Todo este teatro que ha armado Melissa con su abogado lo viene trabajando desde antes y viene preparando las pruebas, yo no quiero decir el nombre de la psicóloga que vaya a emitir esas pruebas porque es una psicóloga que sabemos que trabaja de la mano con el abogado”, expresó el político.

La respuesta de Lizbeth Cueva

Por su parte, Lizbeth Cueva respondió que las declaraciones del padre de Rodrigo Cuba son falsas y que no tiene ningún vínculo con el caso de Melissa Paredes.

PUEDES VER Melissa Paredes con Ethel Pozo: minuto a minuto de la segunda parte de la entrevista

“El señor Jorge Cuba dio a entender que yo me estoy confabulando con el abogado de Melissa Paredes, eso no es cierto. Al señor Arica lo conozco desde el año 2015, en esa foto me está asesorando un tema familiar , de mi madre específicamente. No tengo nada que ver con el tema de Melissa ni con su hija . Yo no puedo emitir documentos de alguien a quien no avalúo ni conozco”, sostuvo la psicóloga.