Christian Domínguez opina sobre foto de la hija de Melissa con Anthony: “Es muy pronto”

¡Impactado! La fotografía que envió Melissa Paredes a Rodrigo Cuba, donde aparece su hija apoyada en las piernas de Anthony Aranda, ha causado gran polémica en la farándula peruana, pues cuestionan la excesiva confianza que ha depositado la modelo en el ‘Activador’ en lo que refiere a su pequeña. Por ello, Christian Domínguez desaprobó tajantemente este proceder de la exreina de belleza.

En la edición de este martes 23 de mayo de “América hoy”, se mostró la segunda parte de la entrevista a Melissa Paredes donde se tocó el tema de la tan comentada imagen.

¿Qué dijo Christian Domínguez?

Tras las declaraciones de Melissa Paredes, Christian Domínguez se puso en el lugar del ‘Gato’ Cuba y aseguró que el no podría soportar ver una foto de su pequeña con otro hombre.

“El tema de las fotografías, no creo que exista alguien que esté de acuerdo con esto. Como padre, como madre, creo que es muy delicado; es muy pronto para hacer ese tipo de fotos. Me pongo en el lugar del papá y me volvería loco, (...) no aceptaría nada ”, expresó el cumbiambero

Ethel Pozo critica polémica foto que le envió a Rodrigo Cuba

Por su parte, Ethel Pozo también expresó su rechazo ante la fotografía que Melissa Paredes le envió al ‘Gato’ Cuba, donde muestra a su niña con el bailarín.

“Todas decimos, cualquier mamá o papá: ‘Esto es terrible, esto es condenable’, porque a nuestros hijos hay que cuidarlos en demasía, hay que protegerlos; y no pueden estar en el regazo de tu nueva pareja”, mencionó la conductora.