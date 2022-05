Janet Barboza sorprendió a todos en el set de “América hoy”, este martes 24 de mayo, al revelar que mantuvo una conversación con Jorge Cuba, padre de Rodrigo el ‘Gato’ Cuba, tras la emisión de la entrevista a Melissa Paredes. La conductora detalló que el político la contactó mediante Brunella Horna con el fin de agradecerle por ser objetiva con sus comentarios.

La presentadora se animó a contar detalles del diálogo que sostuvo con el exviceministro, ya que reveló durante su trayectoria en la televisión nacional que cuenta con muchos enemigos por ser directa. Además, dejó entrever haber recibido una fotografía, pero prefirió no hablar más.

¿Qué le dijo Jorge Cuba a la conductora?

En un inicio, la empresaria chiclayano precisó que el integrante del Sport Boys le pidió el número telefónico de la popular ‘Rulitos’ y no dudó en facilitárselo. Tras ello, la cajamarquina afirmó que era verdad y procedió a relatar lo conversado con el padre del futbolista.

“Don Jorge Cuba me llamó por teléfono, yo no he hablado con Rodrigo, me llamó para agradecerme porque estoy hablando de una forma objetiva y yo, palabras textuales, le dije y creo que mi productor lo tiene grabado porque este audio le mandé a mi productor. Le dije que no tenía por qué agradecerme nada porque mi premisa toda la vida durante mis 24 años de carrera ha sido siempre hablar con la verdad y se ganan muchos anticuerpos”, aseveró.

Janet Barboza no cree en versión de Melissa Paredes

En la primera entrega de la entrevista a Melissa Paredes trasmitida en “América hoy”, el lunes 23 de mayo, Janet Barboza dudó de las declaraciones de su excompañera. De acuerdo a la conductora, la actriz cambió totalmente de versión desde el día en que la entrevistó en el set de América Televisión. “Tengo que decir lo que pienso: es otra versión de su verdad. Pero vamos a ver qué dice ahora de la conciliación”, mencionó.