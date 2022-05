Se defendió con todo. Ethel Pozo respondió fuerte y claro a Magaly Medina, quien habló despectivamente de la carrera profesional de la conductora de “América hoy”. En el programa matutino de este martes 24 de mayo, la hija de Gisela Valcárcel recordó algunos episodios del pasado y hasta reveló haberle escrito a la popular ‘Urraca’.

La también escritora aprovechó unos minutos para hacer un reclamo a la figura de ATV, pues asegura que hay una cosa que las diferencia, ya que ella no es de menospreciar a los personajes de la farándula. Asimismo, se refirió a la crisis matrimonial de la presentadora de “Magaly TV, la firme” con el notario, Alfredo Zambrano.

¿Qué dijo la conductora sobre Magaly Medina?

En esta ocasión, la presentadora sorprendió a todos al contar que en un momento le llegó a escribir de manera privada a la periodista durante su separación, pero nunca obtuvo respuesta.

“Voy a hacer una infidencia... Cuando usted pasó un mal momento, cuando usted se separó de su esposo, yo le escribí un mensaje en privado, que usted dejó en visto , diciéndole que jamás me burlaría de su dolor, que jamás la tocaría y lo reitero y que, de esta parte, esta servidora, nunca le va a hacer daño a nadie. (...) La respeto y respeto a cualquier persona que haga su trabajo”, precisó.

Ethel Pozo pide a Magaly Medina no ver su programa

Luego de manifestar que en un momento se solidarizó con la presentadora de espectáculos por su crisis matrimonial, Ethel Pozo le sugirió que deje de hablar de ella y sus compañeros del magacín “América hoy”, ya que no se cree un personaje importante.

“Y otra: si no le gusta este programa que ya no nos vea y no hable tanto de nosotros (conductores) Ya no. No soy tan importante”, resaltó.