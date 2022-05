Ethel Pozo le reclama a Rodrigo Cuba por hablar con Janet: “¿Por qué no me llamó a mí?”

En la última edición de “América hoy”, el 24 de mayo, Ethel Pozo no dudó en expresar su incomodidad al enterarse que Rodrigo Cuba, amigo cercano de ella y su prometido, Julían Alexander, decidió marcar distancia de la pareja cuando supo que la conductora entrevistó a Melissa Paredes.

Todo comenzó cuando Brunella Horna reveló en vivo que el futbolista se comunicó con ella para pedirle el número de Janet Barboza. Fue así que la hija de Gisela Valcárcel mencionó que el deportista se habría molestado con ellos y que, por tal motivo, no los contactó.

Ethel Pozo mantenía una buena relación con Rodrigo Cuba

La presentadora de América TV dijo públicamente que ella y su novio han sido amigos cercanos de Rodrigo Cuba por mucho tiempo.

Detalló también que tuvo la oportunidad de conocer al jugador cuando aún era pareja de Melissa Paredes y que, desde entonces, han seguido en contacto hasta antes que saliera la entrevista a la modelo.

“ Rodrigo Cuba ha seguido siendo amigo cercano hasta el día viernes que emití una opinión acerca de los días en los cuales, yo considero, que una madre y un padre deben ser por igual. Ese viernes dejó de escribirle a mi novio. Y el día de ayer le escribió a Janet. Hay que decirlo”, expresó.

Rodrigo Cuba se distanció de Ethel Pozo

Ethel afirmó que el integrante del Boys no ha querido hablar con ella desde que se presentó en televisión el avance de la extensa conversación que tuvo ella con Paredes. La conducta dejó en claro que solo busca la equidad entre los exesposos.

“Ya no quiere hablar conmigo. Al parecer, todo lo que opinaba de mí se fue. Hasta el viernes estábamos hablando del matrimonio entre Julián y yo. No entiendo, ¿la amistad se fue porque yo pida equidad entre un hombre y una mujer? No entiendo (...). Ya no quiere hablar conmigo. De pronto ya soy una indeseable para él. ¿Por qué no me llamó a mí? ”, manifestó.