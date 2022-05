Anthony Aranda minimiza críticas tras foto con la hija de Melissa: “No le veo nada de malo”

La entrevista de Rodrigo Cuba con Magaly Medina sobre lo que fue su reacción tras conocer el ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda sigue generando polémica. Uno de los temas que más llamó la atención de la audiencia fueron las cuestionadas fotos de la hija del futbolista y la conductora junto al bailarín. Estas desataron las fuertes críticas de Magaly hacia la exintegrante de “América hoy”.

La periodista de espectáculos calificó a la ex Miss Perú de ser una madre descuidada y hasta el propio futbolista tildó este hecho de provocador. Ahora, el joven coreógrafo salió al frente para opinar al respecto y minimizó las críticas que se han dado en su contra en las últimas horas.

Anthony Aranda minimiza críticas tras fotos con la hija de Melissa Paredes

Anthony Aranda conversó con el bloque de espectáculos de “América noticias” y señaló que no ve nada de malo en las fotos que le envió Melissa Paredes a Rodrigo Cuba. Por el contrario, afirmó que la niña le guarda un cariño especial.

“ La foto es que estoy agarrando un carrito en Wong y ella está adentro del carrito y me agarra la mano. Sí, me tiene cariño, pero no le veo nada de malo. La falta de respeto es de algunos que lo califican así” , señaló.

Anthony Aranda respalda a Melissa Paredes

Otro tema que respondió Anthony Aranda sobre Melissa Paredes es que la siente fuerte a pesar de la polémica en torno a Rodrigo Cuba. El actual integrante de “Esto es guerra” afirmó estar orgulloso de ella e indicó que en cualquier momento se mostrará a su lado.

Melissa Paredes y Anthony Aranda mantienen una sólida relación pese a las polémicas. Foto: Instagram