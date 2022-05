Melissa Paredes sigue en el ojo de la tormenta tras sus declaraciones en “América hoy”. Kurt Villavicencio, el popular ‘Metiche’, en una entrevista para El Popular, aconsejó a Melissa reconocer sus errores.

“ Se puede ser tan fresca que, siete meses después del ampay, (puede) seguir negando que hubo infidelidad y dando a entender que, un mes antes del ampay, ella ya lloraba en silencio por la relación que vivía”, expresó el conductor.

¿Qué le dijo ‘Metiche’ a Melissa Paredes?

‘Metiche’ no se guardó nada y arremetió contra Melissa Paredes. El conductor del magacín le pidió aceptar su infidelidad.

“Di la verdad, Melissa, sé sincera. Le sacaste la vuelta. Nadie te va a quemar en la hoguera. Asume tu realidad ”, manifestó Kurt.

Por su parte, su compañera Adriana Quevedo se refirió sobre Paredes así: “Si no quieres decir la verdad, no provoques. No salgas a decir más de la cosa, porque eso genera que te sigan preguntando y hablen de ti”

En tanto, Karla Tarazona hizo una comparación con su anterior relación y mencionó que esperó seis años para que su expareja reconociera la infidelidad. “Será entonces que esperaremos que Melissa y el otro muchacho, cuando se peleen y se termine su relación que pregonan en todos lados, dirán la verdad realmente”, se cuestionó la conductora.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba en entrevistas

Rodrigo ‘Gato’ Cuba decidió contar su verdad en una entrevista a Magaly Medina, la cual se emitirá esta noche. Pero después de anunciar la exclusiva, se expusieron conversaciones de días previos al ampay, donde se revela que aún mantenían una relación.

Acto seguido, Melissa Paredes no dudó en también narrar cómo finalizó su relación. Según la modelo, semanas antes del ampay ya había terminado con el ‘Gato’ Cuba.