Melissa Paredes se retracta sobre el trato de Rodrigo Cuba: “Nunca hubo gritos, no peleábamos”

Melissa Paredes habló de su relación con Rodrigo Cuba en una entrevista con Ethel Pozo para el programa “América hoy”. En un momento, la conductora le comentó que parece que estuvieran en una guerra mediática. La actriz respondió que a ella también le sorprende eso, pues “hasta hace poco tenían una gran amistad” y nunca vivió hechos de violencia con él.

Pero lo que llamó la atención del público es que esta confesión contradice la versión que Melissa Paredes dio poco después del ampay, en octubre de 2021, cuando ella acusó al futbolista por violencia psicológica .

¿Cómo se retractó Melissa Paredes?

Melissa Paredes mencionó que siempre hubo paz y tranquilidad en su relación con Rodrigo Cuba. Además, aclaró que seguían conviviendo juntos luego de salir a la luz sus imágenes con Anthony Aranda.

“ Hasta hace poco, nosotros siempre hemos tenido una gran amistad. Nos llevábamos súper bien, fuimos los mejores amigos, según en mi mente, hasta antes y después del ampay”, aseveró.

Al escuchar la declaración, Ethel Pozo se mostró confundida y le dijo: “No se ve que sean amigos, se ve que hay una guerra entre los dos”. “Ahora sí, pero días después del ampay no había ninguna guerra, seguíamos igual, bien , por eso después me sorprendió cómo se tornaron las cosas. Es más, después del ampay hablábamos normal, como si nada hubiera pasado ”, le respondió.

“Dormimos juntos hasta después del ampay, porque Mía dormía con nosotros en el medio, éramos mi hija, Rodrigo y yo. Es poco creíble la relación de amigos y padres que decidimos tener y por lo tanto no pelearnos. Nunca hubo gritos, no peleábamos, no hubo esas cosas locas de parejas, nunca hubo eso. Antes del ampay no había besos y caricias, pero sí dormíamos juntos. Nos llevábamos bien, tranquilos en paz y es raro que la gente crea eso”, agregó

¿Qué dijo Melissa Paredes cuando acusó a Rodrigo Cuba de violencia psicológica?

Luego del ampay y tras ser denunciada por abandono de hogar, Melissa Paredes acusó a Rodrigo Cuba de violencia psicológica. Aseguró que se llevó a su hija debido a los insultos que el futbolista le lanzaba.