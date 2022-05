Melissa Paredes se defiende: “Tratan de invalidarme como mamá por un error que cometí”

En una extensa conversación con Ethel Pozo, la también actriz Melissa Paredes respondió a todas las acusaciones que hizo su exesposo, Rodrigo Cuba, para intentar invalidar su papel como mamá. Además, contó detalles inéditos del tipo de relación que tuvo con el futbolista tras el ampay y el proceso de conciliación por el que están pasando.

Melissa Paredes pide que no la invaliden como madre

La modelo se mostró muy sensible ante las preguntas que le hizo la hija de Gisela Valcárcel sobre la pequeña Mía. En esta línea, Paredes dijo tener esperanza de que en el futuro se conozca toda la verdad sobre esta polémica. “Es que tratan de invalidarme como mamá, porque es la verdad, por un error que yo cometí . Y, algún día, ruego a Dios todos los días que pase y se sepa toda la verdad”, manifestó.

De igual forma, dejó entrever que la demanda interpuesta por el ‘Gato’ Cuba sería una forma de manchar su imagen como madre. “En su momento, pasará, pero tratan de invalidarme por un error —supuestamente— como mamá. Porque lo primero que hicieron fue eso. El mismo día de la conciliación sacaron una demanda”, acotó.

Melissa Paredes asegura que Rodrigo Cuba sabía que Anthony Aranda le gustaba

Asimismo, en otra parte de la entrevista, la conductora de “América hoy” le preguntó a la influencer si considera que su relación con Anthony Aranda se trata de un error. Ante ello, Paredes respondió firmemente que no, pues la otra parte ya tenía conocimiento sobre este romance.