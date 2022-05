Melissa Paredes responde a Rodrigo Cuba: “Dormimos juntos hasta después del ampay”

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba continúan generando polémica. En esta ocasión, la actriz brindó una entrevista para “América hoy”, en la que habló sobre su separación con el futbolista. En un momento, la conductora Ethel Pozo le preguntó si ellos seguían durmiendo juntos antes del ampay, como se especula en algunos medios de espectáculos.

La versión de Melissa Paredes

Melissa Paredes afirmó que su relación con Rodrigo Cuba era muy buena antes del ampay, por ese motivo, pese a que ya se habían separado, ellos seguían durmiendo en la misma cama.

Aseguró que no tenían un trato de pareja, pero tenían una amistad como padres. “ Dormimos juntos hasta después del ampay . Mía dormía con nosotros en el medio; éramos mi hija, Rodrigo y yo. Es poco creíble la relación de amigos y padres que decidimos tener. Nunca hubo gritos y esas cosas de pareja. Antes del ampay no había besos y caricias, pero sí dormíamos juntos. Nos llevábamos bien, tranquilos en paz”, expresó.

La actriz de “Dos hermanas” mencionó que está sorprendida por las declaraciones que hizo Rodrigo Cuba en contra de ella. “Hablamos bonito, pero sale y es otro”, agregó.

¿Melissa Paredes quiso tener otro bebé con Rodrigo Cuba?

En otro fragmento de la entrevista, Melissa Paredes admitió que quiso tener otro bebé con Rodrigo Cuba debido a que su matrimonio pasaba por una difícil etapa. Pensó que teniendo un hijo podía salvar su relación con el futbolista.

“Nadie quiere que su matrimonio se acabe. No es algo que tú quieras. Cuántas veces intentamos, fue trabajo de ambos, de su parte y de mi parte. Lo intentamos muchas veces, hasta pensamos en procrear y que eso nos una más, el error que muchas veces las parejas cometen, pero lo que no es no es”, expresó la exconductora.