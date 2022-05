Melissa Paredes explica por qué envió foto de su hija con Anthony Aranda a Rodrigo Cuba

Melissa Paredes brindó una entrevista a Ethel Pozo en la que habló sobre su polémico divorcio con Rodrigo Cuba. En un momento, la actriz explicó el motivo por el cual envió una foto de su hija con Anthony Aranda a su exesposo. Según información de algunos medios de espectáculos, esa imagen habría enfurecido al futbolista de Sport Boys.

La respuesta de Melissa Paredes

La exconductora de “América hoy” aclaró que lo hizo de manera casual, sin percatarse que también aparecía el bailarín, por lo que negó tener algo en contra de su expareja.

“Como si yo me hubiera dado cuenta. No estaba cargándola, estaba en un carro de compras y él (Anthony Aranda) estaba empujándolo. Yo mando fotos de Mía sin pensarlo. Cuando me demoro, él está: ‘Mándame foto, porqué no me mandas’... No fue una provocación, él no me reclamó nada. Es más, eso pasó en enero y yo ni cuenta que estaba esa foto ahí”, aseveró.

Luego, culpó al ‘Gato’ Cuba por la filtración de la foto entre los medios peruanos. “Lo mandó de ‘causalidad’ a la prensa para que se especule, todo que se especula”, señaló.

Anthony Aranda habló de su foto con la hija de Melissa Paredes

Por su parte, el bailarín Anthony Aranda habló de su foto con la hija de Melissa Paredes en entrevista con “América espectáculos”. El ahora chico reality de “Esto es guerra” mencionó que la pequeña le tiene mucho cariño.