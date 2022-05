Melissa Paredes respondió a Rodrigo Cuba luego de sus declaraciones sobre la nueva propuesta de conciliación para su hija. A pocas horas de que se emita la entrevista que tuvo el jugador con Magaly Medina, la actriz también se pronunció en conversación con “América hoy”.

A Ethel Pozo, conductora del programa, expuso sus verdaderos pedidos en este proceso legal y arremetió contra quienes aseguran que busca dinero del padre de su hija.

Melissa Paredes responde a Rodrigo Cuba

Contó que el último día que conversó con Rodrigo Cuba fue el día de la conciliación (19 de mayo) y descartó toda posibilidad de haber iniciado este nuevo proceso por interés económico. La empresaria le envió un mensaje al futbolista y a su padre.

“El día de la conciliación le presenté dos opciones llevaderas, considero yo, porque es mentira que le voy a prohibir que vea a su hija, dice que quiero plata, que soy interesada. No necesito su plata. Así me vaya a juicio, yo te juro que no voy a querer recibir ni un sol de esa familia” , aclaró Melissa Paredes.

Melissa Paredes pone en duda a Rodrigo Cuba

Melissa Paredes puso en tela de juicio los sentimientos que expresó Rodrigo Cuba luego de su separación por el ampay con Anthony Aranda. Además de reafirmar que el futbolista tenía conocimiento de su romance, cuestionó que se diga que lo hizo sufrir con sus acciones.

“Sale Magaly a hablar del sufrimiento de Rodrigo, ¿cuándo lo vieron sufrir? Porque ni yo lo vi sufrir. Lo vi sufrir hace unos días que hablamos y los dos estábamos sufriendo. Pero ahí (tras el ampay), nunca se le vio mal, se le vio feliz y está bien”, expuso.

Padre de Rodrigo Cuba en contra de la nueva conciliación de Melissa Paredes

Esta tarde, 23 de mayo, Jorge Cuba se contactó con “Amor y fuego” para comentar las declaraciones que dio Melissa Paredes en “América hoy”. Uno de los puntos más importantes que abordó el economista fue sobre la nueva conciliación.