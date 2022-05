Los fanáticos de “Al fondo hay sitio” cuentan los días para lo que será la nueva temporada de esta querida serie tras varios años de alejamiento de la pantalla chica. Desde hace varias semanas, los directivos de América TV confirmaron el elenco de la producción, la cual tendrá rostros nuevos, conocidos y grandes ausencias que no han sido pasadas por alto por los televidentes.

Una de ellas fue la de Joaquín Escobar, quien interpretó a ‘Yoni González’ en la temporada anterior y que generó una fuerte aceptación en el público televidente. Hasta el momento, el actor no había dado detalles del porqué de su no presencia en “AFHS” hasta que este lunes 23 de mayo fue abordado por las cámaras de La República.

Joaquín Escobar descarta regresar a “Al fondo hay sitio”

El intérprete estuvo presente en el avant premier de la película “Encintados”, donde tiene un papel, y descartó que por este año pueda volver a “Al fondo hay sitio”. Escobar también agradeció el cariño del público que durante estas semanas lo ha pedido dentro de la nueva temporada de la serie.

“ Por el momento, este año no hay planes de regresar a ‘Al fondo hay sitio’, entenderán que mi agenda está ocupada de proyectos. Me encantaría, uno nunca sabe qué puede estar pasando en el capítulo de mañana. Yo puedo querer, pero si no tengo tiempo, así yo quiera, no voy a poder, porque tengo otros compromisos, pero a mí me encantaría sin duda hacerlo ”, precisó.

Joaquín Escobar habló nuevamente sobre su relación con una actriz de “AFHS”

Anteriormente, Joaquín Escobar reveló que durante su época en “Al fondo hay sitio” tuvo un romance con otra actriz de la serie. Esta vez, el actor señaló que en ese momento fueron bastante maduros por lo que ni el público ni la prensa se dieron cuenta de la relación y aseguró que aún mantiene comunicación con esta persona.