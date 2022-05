Melissa Paredes y el ’Gato’ Cuba brindaron entrevistas a raíz de las polémicas por la tenencia de su hija. Jazmín Pinedo estuvo como invitada en el programa de “América hoy” para comentar sobre las declaraciones de la modelo.

Jazmín Pinedo sobre Melissa Paredes

La popular ‘Chinita’ señaló que ninguno debió salir a contar los acontecimientos por la estabilidad de su menor hija.

“Yo siento que ninguno de los dos debió dar la entrevista. Siento que se tiene que priorizar la salud mental de una niña. Entonces, acá no importa quién tiene la razón o no. Yo lo digo por experiencia propia. No es importante tener la razón: es importante tener paz ”, afirmó la conductora.

PUEDES VER: Rodrigo Cuba afirma que Melissa Paredes quería otro hijo antes de su separación

¿Cómo es la relación entre Jazmín y Gino Assereto?

Jazmín también tiene un acuerdo de visitas para su hija, fruto de la relación con Gino Assereto. A pesar de su separación, la pareja ha demostrado que se lleva bastante bien, incluso son amigos.

La ‘Chinita’ contó que su expareja Gino Assereto puede ver a su hija cuando desee, ya que solo vive en el edificio de al lado. Sin embargo, comentó que no fue tan fácil y que pasó un buen tiempo para establecer un acuerdo con el chico reality.

“No es que Gino y yo hayamos tenido unos desacuerdos: hemos tenido millones de desacuerdos, sino estaríamos juntos, pero lo que hemos priorizado es que mi hija sea feliz. Mi hija vive conmigo, pero Gino vive en el edificio de a lado; así que él puede venir cuantas veces quiera a ver a su hija”, finalizó la modelo.