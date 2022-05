Jazmín Pinedo fue criticada por Magaly Medina en torno a sus comentarios sobre las oportunidades que tiene en la televisión peruana. La popular ‘Chinita’ también fue criticada por Rodrigo González por comentar el caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Frente a los comentarios de los conductores de espectáculos, la ex chica reality tuvo una breve conversación con La República y decidió responderles.

Como se recuerda, Jazmín Pinedo fue tiltada de “botada” por Magaly Medina tras comentar que tiene varias ofertas laborales en televisión en una entrevista con “América espectáculos”: “Qué botada. Jazmín Pinedo (...) ha salido a decir que tiene infinidad de llamadas de los productores de la TV (...). Tiene tal cantidad de ofertas, pero prefirió conducir un programa de bingo en un canal desconocido de YouTube, ¿qué raro?, ¿no? Si a mí me ofrecen, tengo alternativas; entonces, escojo la mejor propuesta. No me voy a un canal desconocido de cable a gritar ‘bingo’”.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre Magaly Medina?

“No tengo que responderle nada (a Magaly). Yo he contestado a una mentira, y he contado la verdad. No tendría que contarlas (propuestas televisivas) si no dijera que no existen”, dijo al iniciar. Igualmente, mencionó que ella tampoco está de acuerdo con varias cosas respecto a la ‘Urraca’: “Imagínate si yo me pusiera a juzgar sus decisiones personales. Hay muchas cosas con las que no estaría de acuerdo, pero al final lo que importa es que a uno le importe lo que hace”.

“Ella que va de salida se puede tomar mucho tiempo para tomar sus decisiones, pero yo voy de entrada. Creo que tengo derecho a equivocarme y a tomar las decisiones que quiera, y a hacerme cargo de mis decisiones”, finalizó.

Magaly Medina y Jazmín Pinedo. Foto: composición/ Instagram

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre Rodrigo González?

“No tengo nada que decirle. Yo puedo hablar de lo que yo quiera. Así como tú me preguntas, yo te contesto; si no me preguntan, yo no hablo”, manifestó.