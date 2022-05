Gianella Marquina preocupó a sus seguidores de Instagram al publicar una imagen con vías sanguíneas en su cuenta oficial. Luego de varias horas, la hija de Melissa Klug relató qué le ocurrió realmente y aprovechó el momento para agradecer a sus seguidores por la preocupación sobre su salud.

Como se recuerda, Gianella Marquina y Samahara Lobatón sufrieron una grave intoxicación a finales del mes de marzo tras haber ingerido un pie de piña. Luego de haber regresado de la clínica, la influencer relató que Melissa Klug las ayudó con la medicación.

¿Qué contó Gianella Marquina?

“Ayer fui a la clínica porque tuve una fuerte intoxicación. No sé qué comí exactamente, pero hizo que mis ojos se hincharan, tenía dos bolsas grandotas debajo de ellos. Ya me había pasado hace tiempo, no sé si recuerdan que Samahara y yo comimos un pie y nos intoxicamos, esta vez comí varias cosas y tal vez una de ellas tuvo preservantes y me cayó mal”, dijo al iniciar para contextualizar el relato.

“Ya bajó un montón. En la clínica me pusieron medicamentos y me enviaron algunos a la casa. En la mañana me levanté y seguía con las bolsitas, fue raro porque la vez pasada al día siguiente ya no tenía nada. Al parecer estaba peor que esa vez”, agregó.

Gianella continuó el relato y mostró las secuelas de la intoxicación: “Aquí lo que se nota es mínimo. De hecho, este ojo estaba mucho más hinchado que el otro, pero este estaba rojímismo. Me picaban bastante, la nariz, la garganta, era claramente una reacción alérgica. Estaba con asma y se me empezó a cerrar el pecho, pero ya me siento mejor. La picazón en la mañana seguía, ahora ya no tanto”.

Samahara y Gianella se intoxicaron

Durante el partido de la selección, las hermanas Klug comieron un pie de piña y las dos tuvieron que acudir de urgencias a una clínica porque su salud se encontraba en riesgo. “Estaba toda roja; todo mi cuerpo estaba lleno de brotes y me atendieron en cinco minutos. Literalmente, eran cuatro enfermeras y dos doctores atendiéndome. Me pusieron dexametasona, cetirizina; me pusieron oxígeno (…) Sabía que estaba mal, pero no tan mal; mi garganta estaba súper cerrada (…); tenía la lengua hinchada, los labios hinchados; estaba toda hinchada en general, mis ojos y todo”, dijo Samahara a través de su cuenta en Instagram.