Ethel Pozo defiende su entrevista a Melissa Paredes: “Estudié comunicaciones y tengo un posgrado”

Este lunes 23 de mayo se emitió la entrevista de Ethel Pozo a Melissa Paredes, la cual causó gran expectativa entre todos los televidentes. Durante los primeros minutos de “América hoy”, antes de presentar el informe, la conductora aseguró que está en la capacidad de realizar una conversación objetiva sobre la polémica que se ha gestado entre la modelo y Rodrigo Cuba.

Dicha aclaración se hizo con la finalidad de evitar comentarios posteriores, por ello, recalcó que tiene una carrera profesional que la respalda y acredita para poder realizar todo tipo de entrevistas.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre su entrevista a Melissa Paredes?

“Yo, antes de ser amiga y ser mamá, decidí estudiar la carrera de comunicaciones, pasé por una universidad cinco años, hice un posgrado ; y hoy tengo la primicia de entrevistar a Melissa, como en su momento entrevisté a Tilsa Lozano, como también entrevisté a Melissa Klug cuando Jefferson Farfán quería bajarle la manutención. Esta no es la primera entrevista que hago dentro de una polémica”, contó.

“Me tocó a mí, la entrevistada es la que elige a quién le da la primicia y, como repito, muchos querían tenerla, pues la tenemos aquí en ‘América hoy’”, mencionó.

Ethel Pozo Foto: captura América TV

Ethel Pozo aclara sobre su amistad con Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

“Aquí estamos para mostrarles lo que fue una entrevista, aquí no hay amistad, si hay alguien que piensa que soy mas amiga de Melissa creo que la gente que me sigue, sabe que en diciembre me distancié de ella por no estar de acuerdo con las decisiones que tomó en su vida personal, sigo no estando de acuerdo, pero eso no tiene nada que ver”, explicó.

“Con Rodrigo Cuba también nos une una amistad, porque él también es amigo de mi novio. Así que acá la amistad es por los dos lados”, agregó.