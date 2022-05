Adolfo Aguilar se ha convertido en uno de los miles de peruanos víctima de la ola de delincuencia que viene azotando el país desde hace varios meses. El presentador viajo hasta la ciudad de Chiclayo para realizar una de las acostumbradas presentaciones de su unipersonal en el anfiteatro del colegio San José sin imaginar que viviría un lamentable episodio.

En medio de su función, varias pertenencias del actor y de su grupo de trabajo fueron sustraídas por inescrupulosos que aprovecharon el descuido de los protagonistas para cometer el hecho.

Según el conductor de “Yo soy”, estos sujetos habrían ingresado por la puerta posterior del camerino que le asignaron, el cual no daba a la calle, sino al interior del propio centro educativo.

Adolfo Aguilar denunció el robo de sus pertenecias en Chiclayo

Adolfo Aguilar visitó el set del programa “Dilo fuerte”, conducido por Lady Guillén, donde también reveló que a través del GPS pudo encontrar la ubicación de alguna de sus pertenencias. Sin embargo, no pudo recuperar estos objetos al no contar con una orden que le permitiera ingresar a dicha vivienda.

“ Cuando estábamos en plena función, Marcia, nuestra bailarina, escuchó algo atrás y pensó que era alguien de producción. Yo estaba en plena escena. Ella entró (al camarín) y no encontró su mochila, y pensó que alguien lo había cambiado. Terminó la función, y no estaban varias cosas que habían sustraído. Yo corrí a ver por donde había sido el robo, y había una puerta falta que no revisamos y que da dentro del colegio ”, precisó en Panamericana.

Adolfo Aguilar asistió a una comisaría sin luz para poner su denuncia

Y como si el robo de sus artículos personales fuera poco, Adolfo Aguilar vivió otro incómodo momento en la ciudad de Chiclayo. El actor se dirigió a la comisaría más cercana para sentar su denuncia, pero esta no contaba con energía eléctrica. Por ello, tuvo que dar detalles del robo a oscuras.

En las imágenes se logra apreciar como Aguilar alumbra al policía encargado para poder establecer un diálogo. Eso sí, Adolfo reveló que recibió las llamas de Víctor Yaipén y Fernando Armas para disculparse con él en nombre de la ciudad de Chiclayo. No obstante, aclaró que el hecho no se trata de la localidad, sino de los amigos de lo ajeno que hay en todos lados.