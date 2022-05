Xoana González sobre filtración de sus videos de OnlyFans: “Al final es publicidad”

Xoana González se ha convertido en una de las figuras más exitosas de la plataforma OnlyFans y gracias a sus ingresos ha logrado adquirir un departamento y se encuentra en la construcción de un albergue para animales. Sin embargo, no todo es color de rosa, en dicha web para adultos reina la piratería y muchos de sus videos han sido filtrados en redes sociales.

Durante su participación en JB en ATV, la argentina fue consultada sobre ello, ya que la libre circulación que hay de algunos de sus contenidos podría perjudicarla y restarle una gran cantidad de suscriptores.

¿Qué dijo Xoana González?

Lejos de mostrarse afectada por la filtración de sus videos para adultos, Xoana González fue optimista y concluyó en que ello le está sirviendo como publicidad, pues al quedar satisfechos con ese ‘adelanto’, los interesados podrán suscribirse al portal y disfrutar del contenido completo.

“ Hemos dado de baja muchos videos, pero al final es publicidad . Si te gustó uno, la gente dice: ‘Pucha, y encuentras cuatro o cinco (videos), pero abres al canal (OnlyFans) y hay 500 videos nuestros. 175 (videos) son súper explícitos”, mencionó.

“Hay que entender que existe la piratería y hay que tomar conciencia de que si te gusta el trabajo del otro, pagarlo, suscribirse y ser honesto (...) Era parte de y es publicidad al final”, agregó.

Xoana González no ve como competencia a Fátima Segovia

“Yo no veo a nadie como competencia, la gente suma. La individualidad de cada uno suma”, explicó y no descartó invitarla para que participe en uno de sus videos: ”Sí, pero no tengo el WhatsApp, no tengo nada”.

Ante la respuesta, su esposo vaciló y aceptó la oferta, porque también participa en el contenido de Xoana: “Me sacrifico por el negocio”.