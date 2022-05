Shirley Arica y Sebastián Tamayo tuvieron un romance fugaz en “El poder del amor” y, aunque no llegaron a formalizar una relación, ella aseguró que ambos mantienen una buena amistad. Este sábado 21 de mayo, el chico reality cumplió 30 años y tuvo un emotivo mensaje hacia sus exparejas, que incluye también a la modelo.

En noviembre de 2021, Sebastián Tamayo le reveló a Shirley Arica que se sentía inseguro de formalizar una relación con ella, algo que molestó a la modelo tiempo después.

“Ahora soy yo el que no está seguro (de la relación). Mi lugar no es aquí. Perdón por hacerte perder tanto tiempo. Eso no quita que te quiero. Lo único que he sido es ser un estúpido (...). No tengo lugar en esta casa, no lo merezco. Mereces algo mejor que yo”, dijo.

“No jugaste con mi tiempo para nada, despreocúpate por eso: jugaste con lo que siento, que es peor. Pero te salió bien, te salió perfecto, porque te lo creí. Que chimba de papel y de actor eres”, respondió la influencer.

Las palabras de Sebastián Tamayo para sus exparejas

A través de una transmisión en vivo por Instagram, Sebastián Tamayo se tomó el tiempo de comunicar una larga reflexión el día de su cumpleaños número 30. Según el modelo, este perdón público es “porque no quiere ser mala persona”: “Perdón a estas mujeres de mi vida que en algún momento amé”.

Usuarios criticaron a Sebastián Tamayo tras terminar con Shirley Arica

Luego de haber sido eliminado del programa “El poder del amor”, Sebastián Tamayo recibió una ola de críticas por haber culminado su romance con la ‘Chica realidad’.

Por medio de comentarios en Instagram, sus seguidores le increparon esta repentina decisión y consideraron que estuvo bien esta eliminación.