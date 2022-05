Crisis de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes habría iniciado desde que ella fue a “Reinas del show”

Lo contó todo. Rodrigo Cuba conversó en exclusiva con Magaly Medina para narrar detalles desconocidos de su relación con Melissa Paredes: desde cómo inició su distanciamiento con la actriz, hasta la batalla legal por la tenencia de su hija.

Un adelanto de la charla con el futbolista se emitió el viernes 20 en “Magaly TV, la firme”. Allí, reveló que hubo un intento de reconciliación por parte de la exconductora de “América hoy”.

Cabe señalar que el jueves 19 acudieron a un centro de conciliación para ver si pueden modificar el reglamento de visitas de su niña. Durante la cita, Cuba llevó unos documentos para contar cómo fue el punto de quiebre de su matrimonio.

Rodrigo Cuba revela los detalles del ampay de Melissa. Foto: YouTube/Magaly ATV

Magaly muestra declaración de Cuba en documento

Al respecto, Magaly Medina resumió parte del texto. “Él dice que las cosas empezaron a cambiar el 4 de septiembre, cuando ella se va al programa Reinas del show”, comentó.

”Su compañero es el señor Anthony Aranda. Dice que él la apoyó desde aquel día y le brindó todas las facilidades para sus ensayos”, agregó la conductora en aquella edición de su programa.

Además, Rodrigo Cuba contó que, cuando Paredes se enfermó de COVID-19, durmieron en cuartos separados por el bienestar de su hija.

“Ya no quería compartir con el suscrito y nuestra hija de la misma forma, siempre tenía que estar ensayando o en el gimnasio hasta altas horas de la noche o cuando llegaba no dejaba de estar pendiente del celular. Decidí darle un espacio, pero siempre pensando que solo era momentáneo por el estrés y la fuerte carga laboral que tenía”, añade el texto de Rodrigo Cuba.

¿Qué dijo Rodrigo Cuba en charla con Magaly?

La entrevista completa a Rodrigo Cuba se emitirá el 23 de mayo, en el horario habitual de “Magaly TV, la firme”. En esa línea, esto fue lo que se escuchó en el adelanto.

“Yo me encargaba de la empleada, de la casa (...) Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono de celular, no pagaba su seguro de salud, no pagaba los seguros del carro, no pagaba el mantenimiento de su carro”, narró.