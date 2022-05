¿Qué ha sido de la vida de Thamara Gómez, la excantante de Corazón Serrano?

Muchas cantantes de cumbia nos han encandilado con su voz y carisma, entre ellas Thamara Gómez, quien no solo fue una de las principales voces de Corazón Serrano, sino que, hasta hace poco, formó parte de la banda Puro Sentimiento. Ella se ha convertido, por tanto, en una referente de la música tropical. No obstante, no ha estado exenta de controversias, ya que tuvo un enfrentamiento con una clienta que la acusó de estafa, aunque ella se disculpó admitiendo que le ofreció prendas usadas.

Conoce más sobre la vida y carrera de Thamara Gómez, artista se ha caracterizado por su talento y simpatía en el escenario.

¿Quién es Thamara Gómez?

Thamara Gómez explicó qué pasó durante el closet sale que organizó. Foto: captura Instagram

Thamara Gómez es una artista piurana que tiene 23 años. Nacida en marzo de 1999, fue seleccionada a los 12 años (fingiendo tener 15) como una de las vocalistas de Corazón Serrano, junto con Estrella Torres. Además, trabajó al lado de la recordada Edita Guerrero. En 2016, Gómez y Torres parten de la agrupación norteña, y se integran a Puro Sentimiento.

¿Cómo lucía Thamara Gómez en sus inicios en Corazón Serrano?

Thamara Gómez es un ícono de la cumbia peruana. Foto: Corazón Serrano.

Thamara entró a Corazón Serrano cuando tenía 12 años y pasó un casting donde 200 jóvenes luchaban por un cupo. Es así como la cantante logró ser una de las vocalistas principales de la agrupación. A inicios del 2016, ella decidió dar un paso al costado en el grupo, pero aun así aseguró que se sentía muy agradecida por darle la oportunidad que pertenecer en la orquesta.

¿A qué se dedica actualmente Thamara Gómez?

Thamara Gómez hoy está trabajando en su carrera de solista, luego de dejar Puro Sentimiento, a la par que se ha vuelto influencer en redes sociales, así como comerciante de algunos productos, entre ellos prendas y accesorios de vestir. Gómez admitió, en tanto, que su partida de la agrupación musical fue por la contratación de Pamela Franco, con quien no tiene una buena relación.