Mariana Vértiz, la hermana de Natalie Vértiz, impactó a todos sus seguidores tras anunciar mediante su cuenta oficial de Instagram que ya no está en una relación con Diego Callegari, quien le pidió que sea su esposa durante un viaje a Estados Unidos en 2019. Como era de esperarse, los fans de la influencer peruana le cuestionaron sobre una fotografía en donde no llevaba puesto su anillo de compromiso.

“¿Tu anillo de compromiso?”, le escribió una de sus seguidoras, en su publicación del último 18 de mayo. A lo que Mariana Vértiz señaló: “Ya no tengo”. Así detalló que ya no tiene ningún vínculo sentimental con el veterinario.

19.5.2022 | Respuesta de Mariana Vértiz a una seguidora de Instagram. Foto: Mariana Vértiz/captura de Instagram

Mariana Vértiz responde sobre su romance con Diego Callegari

La hermana de la conductora de “Estas en todas” no solo respondió sobre el anillo, también señaló que se encuentra decepcionada. Esto ocurrió cuando otra usuaria le preguntó sobre el fin de su relación con el veterinario: “Mariana, cómo es eso que terminaste con Diego. Estuve de viaje una semana, llego y me entero que ya no están”.

Ante la incertidumbre de la gente, la expareja de Gino Pesaressi respondió con fuertes palabras: “Yo también estoy decepcionada. A veces las personas no son lo que aparentan ser”.

Eso no es todo, ya que la hermana de Natalie Vértiz eliminó todas la fotos que tenía con el veterinario y también dejó de seguirlo por Instagram.

22.5.2022 | Mariana Vértiz dejó de seguir a Diego Callegari por Instagram. Foto: Mariana Vértiz/captura de Instagram

Seguidores muestran su apoyo a Mariana Vértiz

Los seguidores, al enterarse de la triste noticia, no dudaron en apoyar a la hermana de Natalie Vértiz con emotivas palabras. Muchos de ellos dijeron que la influencer peruana se ve mejor sin él y que todo pasa por algo.

En tanto, tras la confirmación de la ruptura, el veterinario Diego Callegari no se ha manifestado al respecto por ninguna red social.