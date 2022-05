Melissa Paredes se defiende tras revelaciones del ‘Gato’ Cuba: “He trabajado toda la vida”

Melissa Paredes dio una entrevista exclusiva al programa “América hoy”, la cual será emitida el próximo lunes 23 de mayo. En dicho encuentro, la actriz peruana le contó a Ethel Pozo todo sobre su ruptura con el ‘Gato’ Cuba, la disputa por la tenencia compartida, el ampay con Anthony Aranda y otras polémicas en su vida privada que la pusieron, durante los últimos meses, en el ojo de la tormenta.

Uno de los momentos que más captó la atención de esta conversación fue aquel en el que la exconductora de televisión afirma que siempre ha obtenido sus ingresos económicos por sí sola.

“Yo he trabajado toda la vida, desde ‘Bienvenida la tarde’” , aseveró Melissa Paredes ante las cámaras de “América hoy”.

Al escuchar dicha respuesta, Ethel Pozo no se amilanó y le preguntó directamente a su excompañera de trabajo “¿Y por qué él diría que te pagaba todo?” , en referencia a las declaraciones que hizo Rodrigo Cuba en el programa de Magaly Medina.

¿Qué dijo Rodrigo Cuba sobre Melissa Paredes en programa de Magaly?

Durante la entrevista que ofreció para “Magaly TV, la firme”, Rodrigo Cuba se refirió a su enfrentamiento legal con su expareja por la tenencia de su hija, su romance con Ale Venturo y los sucesos en torno al recordado ampay con Anthony Aranda.

El ‘Gato’ Cuba aseguró que Melissa Paredes no aportaba en los gastos del hogar y mencionó que ella solo utilizaba lo que ganaba para costear sus adicionales.

“Yo me encargaba de la empleada, de la casa (...) Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono de celular, no pagaba su seguro de salud, no pagaba los seguros del carro, no pagaba el mantenimiento de su carro, pagaba la gasolina sí”, detalló el futbolista frente a Magaly.