Melissa Paredes y Edson Dávila fueron compañeros en la conducción de “América hoy” durante un largo tiempo, hasta que se emitió el ampay de la modelo con Anthony Aranda. El último sábado 22 de mayo, ‘Giselo’ estrenó el primer episodio de su programa virtual de entrevistas “Edson pa’ qué más” y tuvo como invitada a la influencer; sin embargo, el bailarín no esperó que su excompañera realizara una fuerte revelación.

En el mes de octubre del 2021, luego del ampay con Anthony Aranda, Melissa Paredes salió al frente para aclarar cuál era su relación actual con Rodrigo Cuba. En medio de estas declaraciones, ella mencionó que solo su círculo cercano sabía sobre el distanciamiento con el futbolista, excluyendo a los conductores de “América hoy”.

“Perdóname, a ustedes no se los dije, pero mi círculo cercano lo sabía, mi familia lo sabía, la familia de él lo sabía, mis mejores amigas lo sabían. Siempre el círculo cercano es lo más importante”, dijo la exconductora.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre Edson Dávila?

Durante la entrevista con la figura de América TV, Melissa Paredes explicó cuál era su concepto de ‘amigos’, con lo que descartó cualquier posibilidad de mantener una amistad con personajes de la televisión: “Amigos en televisión, amigos que tú digas mi amigo, no hay. La televisión es muy efímera, en un rato estás y luego ya no. Sí, hay personas a las que (les) tienes muchísimo cariño y dices: ‘mi compañera, la quiero, la estimo’, pero amigos, yo solo tengo dos amigas”.

‘Giselo’ fue directo y le consultó “¿Quiénes son los de tu círculo cercano?”. Ante ello, la modelo respondió: “Son amigas a las que les cuentas todo. (...) A esas amigas solo las conoces en el colegio. Tú no estás en mi círculo, pero te tengo mucho cariño. Te quiero, te aprecio. Eres un gran compañero”.

Ethel Pozo le reclama a Melissa por descartarla de su círculo cercano

Durante la entrevista que Ethel Pozo le hizo a Melissa Paredes, también se tocó el tema de su amistad porque, cuando la modelo también conducía “América hoy”, ambas aparentaban ser muy cercanas frente a cámaras. La hija de Gisela Valcárcel aprovechó la conversación y comentó: “Tú dijiste la frase de ‘mi círculo más cercano’. Tú no eres mi amiga, tú no lo sabías y como que me pusiste un parche”.