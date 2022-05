Janet critica al ‘Gato’ Cuba por haber intentado querellar a Melissa: “Es cruzar todos los límites”

Janet Barboza no fue ajena en comentar sobre la nueva polémica de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba. En esta ocasión, la conductora de “América hoy” se refirió a la denuncia que tenía pensada interponer el futbolista contra la modelo luego de difundirse el ampay con Anthony Aranda en el programa de Magaly Medina.

El jueves 19 de mayo, Rodrigo González dio a conocer un documento en el que el jugador solicitaba pena privativa de la libertad por un año y 8 meses, además de S/ 200.000 por concepto de daño moral y daño a la persona.

Tras conocer esto, la popular ‘Rulitos’ llamó una exageración a lo expuesto por el ‘Gato’ Cuba en contra de la exconductora de “América hoy”.

Conductora critica a futbolista por intentar querellar a Melissa Paredes

La presentadora de televisión afirmó que no le parece adecuado lo que iba a solicitar Rodrigo Cuba, ya que hubiese significado dejar a su menor hija sin madre, al alejarla totalmente de ella por un buen tiempo.

“Espero que no llegue a mayores. Siento que en esta oportunidad el ‘Gato’ Cuba no está reaccionando bien, porque pedir prisión para la mamá de su hija, definitivamente no. Eso ya es cruzar todos los límites”, mencionó Janet Barboza en entrevista con La República.

Janet Barboza arremete contra Melissa Paredes

La conductora no se detuvo al momento de criticar a Melissa Paredes, luego de que Rodrigo Cuba compartiera una de las fotos que le envió la modelo de su pequeña hija en brazos de Anthony Aranda.

“Si Melissa está haciendo una demanda o quiere hacer una demanda porque quiere más días, o desea cambiar la tenencia, hay chats que prueban que el ‘Gato’ sí le está pidiendo cambiar un fin de semana por días hábiles y ella no quiere; además, cuando él le pide que le envíe fotos de su hija, ¿qué hace ella? Le envía fotos de la niña en brazos del ‘Activador’. ¡No me fastidien! Discúlpenme, no me fastidien, es una falta de respeto, qué falta de respeto”, señaló.