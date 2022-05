Ethel Pozo se pronuncia tras entrevistar a Melissa: “Una situación que jamás imaginamos”

Otra vez juntas. La entrevista realizada por Ethel Pozo a Melissa Paredes, que se emitirá el lunes 23 de mayo, ha generado gran revuelo en la farándula local, ya que la modelo revelará más detalles sobre su divorcio con Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Aún no se conocen las declaraciones de la exconductora, pero estas son una respuesta al futbolista, quien conversó con Magaly Medina.

En el avance mostrado por la popular ‘Urraca’ en su programa “Magaly TV, la firme”, el viernes 20 de mayo, el deportista compartió algunos datos que no se conocían de su matrimonio con la actriz. Ante ello, la ex reina de belleza no dudó en dar su descargo en el programa de la hija de Gisela Valcárcel.

¿Qué dijo Ethel Pozo tras entrevistar a su excompañera?

La conductora de “América hoy” utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía junto con su amiga, a quien no veía desde hace unos meses tras difundirse su ampay con el ‘Activador’ y dejar el magacín de América Televisión.

PUEDES VER: Rodrigo Cuba anuló la tarjeta de crédito de Melissa Paredes horas después del ampay

“Luego de 8 meses (...) En otra casa (...) en una situación que jamás imaginamos. Nos volvimos a ver, Melissa Paredes”, señaló la también escritora en sus historias de Instagram.

Melissa Paredes en entrevista con Ethel Pozo para "América hoy". Foto: Ethel Pozo/Instagram

Rodrigo Cuba cuenta su verdad sobre el ampay de Melissa Paredes

Luego de que se conociera la intención de la modelo de una nueva conciliación con el integrante del Sport Boys sobre la tenencia compartida de su pequeña hija, Rodrigo Cuba decidió romper su silencio a través de una entrevista con “Magaly TV, la firme”.

“Yo me encargaba de la empleada, de la casa (...) Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras, porque no pagaba ni su teléfono de celular, no pagaba su seguro de salud, no pagaba los seguros del carro, no pagaba el mantenimiento de su carro; pagaba la gasolina, sí”, expresó el futbolista.