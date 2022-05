Ethel Pozo reprocha a Melissa por decir que no era de su círculo cercano: “Me pusiste un parche”

Se reecontraron. Ethel Pozo entrevistó a Melissa Paredes en el marco de la disputa legal en la que se encuentra por pedir una variación en la tenencia compartida de su menor hija con Rodrigo Cuba. En un adelanto de la entrevista que le realizó Magaly Medina al futbolista del Sport Boys, el deportista contó detalles de su relación con Melissa Paredes e incluso manifestó que ella no aportaba con dinero para los gastos del hogar.

Por ello, es el turno de que ‘Meli’ brinde su decargo y responda al ‘Gato’ Cuba por sus acusaciones y qué mejor manera de hacerlo que a través del programa “América hoy” y teniendo a su colega Ethel Pozo como su entrevistadora.

Ethel Pozo encara a Melissa Paredes

Cuando eran compañeras en la producción de América TV, parecían bastante cercanas, por lo que se generó gran desconcierto cuando Melissa contó en vivo que su matrimonio con Rodrigo Cuba no iba más y eso solo era de conocimiento de su entorno íntimo de amistades, minimizando el vínculo amical que tenía con Janet Barboza y Ethel Pozo.

En una parte del avance de su plática, la hija de Gisela Valcárcel le recuerda este hecho a la exreina de belleza mientras le reclama con la voz entrecortada: “Tú dijiste la frase de ‘mi círculo más cercano’. Tú no eres mi amiga, tú no lo sabías y como que me pusiste un parche”.

¿Cuándo será emitida la entrevista a Melissa Paredes?

Según se oye en la locución en off del avance de la conversación, la entrevista a ‘Meli’ verá la luz este 23 de mayo a las 9.30 a. m. Por su parte, las declaraciones de Rodrigo Cuba a “Magaly TV, la firme” serán emitidas el mismo día, pero varias horas más tarde.