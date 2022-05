¿Qué fue de Irma Maury y por qué dejó de ser ‘Doña Nelly’ en “Al fondo hay sitio”?

Muy pronto regresará a las pantallas la exitosa serie “Al fondo hay sitio” para divertir a los televidentes con las historias de sus característicos personajes. Sin embargo, muchos de los actores que participaron en esta producción confirmaron que no serán parte de esta nueva temporada; como es el caso de Irma Maury.

La recordada ‘Doña Nelly’ dejó la serie en la quinta edición causando gran incertidumbre entre todos sus seguidores. En esta nota, te contamos qué pasó con la actriz y te explicamos las razones de su salida de esta producción.

¿Por qué Irma Maury, ‘Doña Nelly’, salió de “Al fondo hay sitio”?

Como se recuerda, el capítulo que marcó la salida de Irma Maury fue cuando ‘Doña Nelly’ falleció de un infarto al ganarse la lotería. Tras ello, el personaje dejó la serie y solo participó de algunos episodios como invitada.

Luego de esto, la actriz explicó que se sentía cansada de su personaje y que necesitaba un respiro. “Me fui de ‘Al fondo hay sitio’ porque estaba cansada y quería vivir más para mí , buscaba hacer nuevas cosas que las hice después, no sé si bien o mal, pero las hice”, contó para Correo en ese momento.

“Ya era demasiado trajín, demasiado trabajo y al final de cuentas, ¿para qué? Mañana me enfermo y de nada me sirvió la plata que he hecho, si lo más importante soy yo”, agregó.

Irma Maury como 'Doña Nelly' en "Al fondo hay sitio". Foto: América TV

En otra oportunidad, la actriz mencionó que, al no tener grandes responsabilidades, se permitió tomar esa decisión sin verse afectada.

“No tengo obligaciones grandes. Eso te da la facultad de que tu puedas decir: ‘Hasta acá estoy en tal parte, ya no quiero estar, me voy a mi casa’, porque tengo mi vida armada y para mí sola, no hay problema. No tengo nada que me ate a estar en un sitio donde ya me aburrí”, explicó en una conversación con Andrea Llosa.

¿Qué hizo Irma Maury tras dejar “Al fondo hay sitio”?

Tras su salida de “Al fondo hay sitio”, luego de haber participado de cinco largas temporadas, la actriz se mantuvo alejada de la televisión. En el 2017, participó en la serie “Solo una madre” y también en la película “La paisana Jacinta: en búsqueda del Wasaberto”.

¿Irma Maury volverá a la televisión?

Asimismo, pese a haberse tomado un descanso, la actriz no descarta regresar a la pantalla chica: “Yo disfruto de todo lo que hago, disfruto de actuar, disfruté de mi época de trabajadora en una empresa privada, yo disfruto todo lo que hago y voy cerrando etapas. La actuación no la he cerrado, simplemente hice un alto como muchas otras veces”, mencionó para Correo.

Irma Maury interpretó a uno de los personajes más importantes de "Al fondo hay sitio". Foto: difusión

