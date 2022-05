Rodrigo Cuba volverá a reaparecer en las pantallas de televisión para contar su versión sobre su relación con Melissa Paredes y la actual disputa en la que se encuentra involucrado por un cambio en la conciliación de tenencia que la actriz desea realizar. El jugador dio una entrevista exclusiva a Magaly Medina y todas sus declaraciones saldrán al aire el 23 de mayo.

Su pronunciamiento ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales y el padre del futbolista, Jorge Cuba, también ha decidido declarar sobre la conversación de su heredero con la famosa conductora.

Padre de Rodrigo Cuba se pronuncia

El progenitor de Rodrigo Cuba no dudó en elogiar a Magaly Medina por darle el espacio para que manifieste su versión y también para referir sobre su relación con Ale Venturo, con quien inició un romance luego de su separación de Melissa Paredes.

“Excelente entrevista de Magaly Medina a Rodrigo y Ale. ¡Romance y verdades!” , escribió el expolítico en su cuenta de Instagram.

Magaly Medina entrevista a Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Foto: Jorge Cuba/ Instagram

Avance de la entrevista a Rodrigo Cuba

El deportista se pronunció sobre su matrimonio con Melissa Paredes y aseguró que la actriz no se hacía cargo de los gastos de su hogar e, incluso, él pagaba su cuenta de teléfono celular.