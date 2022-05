Rodrigo Cuba cuenta que Melissa no ayudaba con gastos del hogar: “No pagaba ni su celular”

¡Rompió su silencio! Rodrigo Cuba y Melissa Paredes volvieron a acaparar los titulares de la prensa de espectáculos luego de que la exconductora pidiera un cambio en la tenencia compartida de la hija que tienen en común. A raíz de tal hecho, el futbolista concedió una entrevista exclusiva con Magaly Medina para develar detalles no conocidos de su relación con Melissa Paredes y de su nuevo romance con Ale Venturo.

En la edición de “Magaly TV, la firme” del último 20 de mayo, la periodista Magaly Medina mostró un adelanto de su extendida conversación con el ‘Gato’ Cuba y las nuevas declaraciones del deportista han generado revuelo.

“Lo sentí muy honesto ahora que sus heridas están cerradas y que su corazón está ocupado. Este es un brevísimo adelanto de lo que verán el día lunes”, relató Medina antes de lanzar la nota.

¿Qué dijo Rodrigo sobre Melissa?

“Yo me encargaba de la empleada, de la casa (...) Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono de celular, no pagaba su seguro de salud, no pagaba los seguros del carro, no pagaba el mantenimiento de su carro , pagaba la gasolina sí”, se le escucha decir a Rodrigo Cuba en el avance que presentó “Magaly TV, La Firme”.

Sus palabras generaron gran sorpresa en Magaly Medina, pues acotó que Melissa siempre se había presentado en TV como una mujer autosuficiente e independiente.

¿Qué hizo Rodrigo Cuba tras el ampay de Melissa con Anthony?

Además, el futbolista del Sport Boys contó que, a raíz del ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda, una de las medidas que tomó para con su expareja fue cancelar la tarjeta de crédito adicional que había sacado para ella.