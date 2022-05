Rodrigo ‘Gato’ Cuba se atrevió a contar toda su verdad sobre su relación con Melissa Paredes en exclusiva para “Magaly TV, la firme”. La conocida ‘Urraca’ anunció la entrevista del futbolista, que será emitida el lunes 23 de mayo. “No hubo preguntas que no quisiera contestar”, afirmó la conductora.

Magaly sobre Rodrigo Cuba

Magaly Medina narró detalles de la entrevista al ‘Gato’ Cuba y elogió al futbolista de Sport Boys: “Me pareció honesto y sincero”.

Se sorprendió al descubrir que el futbolista se expresa bien y destacó creer en su versión. “Al ‘Gato’ no lo hemos escuchado y esta vez él habla con mucha sinceridad, tranquilo. Me asombró conocer a un jugador de fútbol que sabe expresarse, que habla bien, que no es monosilábico, como muchos jugadores de fútbol que me ha tocado entrevistar. Habla muy bien, se expresa bien. Me pareció honesto, sincero”, expresó la presentadora de ATV.

Magaly también reveló que el deportista le respondió todo sobre el día en el cual se reveló el ampay de la actriz con el bailarín Anthony Aranda.

¿Qué dijo Rodrigo Cuba sobre Melissa Paredes?

Rodrigo Cuba decidió contar toda su verdad a raíz de los últimos conflictos con Melissa Paredes, ya que la modelo está intentando cambiar la conciliación de tenencia compartida de su menor hija.

“Yo me encargaba de la empleada, de la casa (...). Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono de celular, no pagaba su seguro de salud, no pagaba los seguros del carro, no pagaba el mantenimiento de su carro; pagaba la gasolina, sí”, detalló el futbolista en el avance que presentó “Magaly TV, La Firme”.

Es por ello que, la noche del ampay, el jugador del Sport Boys decidió cancelar el adicional de su tarjeta, “Pasó esto y le dije: ‘Empiezas a pagarte tus cosas. Empiezas a pagar la mitad de la luz, del condominio, como corresponde’”, expresó.

Rodrigo Cuba habla de su relación con Ale Venturo

Finalmente, Magaly Medina habló sobre Ale Venturo, la novia del ‘Gato’ Cuba. ”Me pareció en persona una chica muy guapa, inteligente, tranquila”, afirmó. Asimismo, confirmó que todo comenzó por unos likes en Instagram.

Rodrigo narró cómo surgió el amor con la empresaria: “La invité a una parrilla. Le dije: ‘Te invito a mi casa para preparar una parrilla’. Obviamente estaba en todo el ojo de la tormenta. El primer beso fue el día que nos vimos”, mencionó. La entrevista completa saldrá al aire el próximo lunes 23 de mayo por la señal de ATV.