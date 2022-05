Rodrigo Cuba anuló la tarjeta de crédito de Melissa Paredes horas después del ampay

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba no detienen las polémicas y recientemente han acaparado los titulares de distintos medios de comunicación tras intentar conciliar por los días de visita que tendrá cada uno con su menor hija.

Sin embargo, lo que llamó la atención del caso fue que la modelo diera a entrever, en un documento presentado, que su expareja no muestra interés en ver a su hija durante los fines de semana, versión desmentida por el jugador.

De tal forma, el futbolista decidió romper su silencio y accedió a una entrevista exclusiva con Magaly Medina en la que contó detalles inéditos de su ruptura con la exconductora y de cómo era la vida de ambos antes de que se revelara el ampay.

Rodrigo Cuba asegura que él asumía todos los gastos del hogar

El último 20 de mayo, la popular ‘Urraca’ sorprendió a todos los televidentes al mencionar que tuvo la oportunidad de entrevistar al conocido ‘Gato’ Cuba para que dé su descargo sobre todo lo se ha venido rumoreando en los recientes días de la relación que mantuvo con Melissa Paredes.

Dentro de sus declaraciones, el integrante del Boys afirmó que él era el responsable de todos los gastos que había en la casa y que su antes esposa no apoyaba con el sustento económico.

“Yo me encargaba de la empleada, de la casa (...). Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono de celular, no pagaba su seguro de salud, no pagaba los seguros del carro, no pagaba el mantenimiento de su carro, pagaba la gasolina sí”, comentó.

Abogada de Rodrigo Cuba aclaró el proceso legal que mantiene con Melissa Paredes. Foto: captura de Willax / América TV

Rodrigo Cuba canceló la tarjeta de crédito de Melissa Paredes

La conductora de “Magaly TV, la firme” presentó un pequeño adelanto de la extensa conversación que tuvo con el futbolista. En esta línea, le preguntó por el ampay protagonizado por su exesposa y cuál fue su reacción en ese entonces.