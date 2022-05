Miss Perú 2022: ¿quién es Tatiana Calmell, la actriz que sueña con ser reina de belleza?

Tatiana Calmell es una integrante en la lista del Miss Perú 2022. Jessica Newton ya escogió a las 10 favoritas y la joven de 27 años ha quedado dentro para alegría de todos sus fanáticos, es por eso que tendrá que competir con Alessia Rovegno y Valeria Flórez, dos bellas concursantes en el certámen de belleza.

En esta nota conoce más sobre Tatiana Calmell, una de las jóvenes con más trayectoria en el modelaje, ya que, a pesar de ser actriz, fue el centro de los reflectores hace más de 10 años, siendo imagen de diferentes marcas y revistas relacionadas a la moda y belleza.

Modelo en “Perú next top model”

Tatiana Calmell ingresó a los 18 años al concurso “Perú next top model” siendo una de las participantes más jóvenes del certamen; sin embargo, ella posería experiencia previa en la industria. Llegó a ser una de las favoritas en este certamen, pero fue eliminada tras insinuar que Antonio Borges, un modelo brasileño que llegó a ser el jurado del programa, le hizo tocamientos indebidos en una sesión de fotos.

En medio de duros comentarios por parte de la producción del programa, la modelo tuvo que abandonar su estadía y dijo lo siguiente: “Yo estaba en ropa de baño y tenía media pierna al aire. Eso me incomodó bastante. Yo no quería que esto se convierta en un drama pero resultó así porque él también se ha sentido ofendido. Yo no me sentía cómoda que él esté toqueteándome a mí y a las otras chicas. Si sé que me limita como modelo, pero me dolió que no me dieran una oportunidad como a otra participante. Me duele un montón”.

Este 18 de febrero, Jessica Newton le dio la bienvenida a Tatiana Calmell a este prestigioso concurso y la emoción en Instagram no tardó en llegar, ya que fue a través de esta plataforma que sus seguidores se enteraron del esperado anuncio: “Gracias a todos los que me escribieron proponiéndome a Tatiana Calmell, nos reunimos y cerramos el viernes dándole la bienvenida a Miss Perú”.

Actriz en “Princesas”

En el 2021, Tatiana Calmell le dio vida al personaje ‘Danielle’, quien fue inspirado en Cenicienta, para la telenovela juvenil “Princesas” de América Televisión. Como se recuerda, ella y el actor Mauricio Abad fueron la pareja de ensueño en esta producción.

'Danielle' fue interpretado por Tatiana Calmell en el 2021. Foto: Composición LR / Instagram / Facebook.

“Siempre tuve esas ganas de explorar algo más ligado a la actuación, quería moverme a otra faceta, salir del modelaje publicitario y, finalmente, se dio esta oportunidad cuando me llamaron al casting porque me vieron en un comercial”, dijo en una entrevista para Correo.

¿Cuántos seguidores tiene en Instagram?

La joven tiene una cuenta de Instagram con más de 125.000 seguidores en la plataforma. Asimismo, ella sube contenido de moda, belleza, viajes, vida fitness y mascotas; sin embargo, últimamente la mayor parte de sus historias de basan en el Miss Perú 2022 y los avances que tiene en dicho concurso.