Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se encuentran en medio de una disputa para llegar a un acuerdo sobre la tenencia de su menor hija, Mía. Este viernes 20 de mayo, Magaly Medina anunció que conversó con el ‘Gato’ Cuba y que este 23 se emitirá la entrevista completa. Ante el revuelo que se ha generado en redes sociales por saber la verdad del futbolista, la modelo también tuvo una reunión con Ethel Pozo.

Según la producción de “América hoy”, la entrevista de Ethel Pozo y Melissa Paredes será transmitida a las 9.30 a. m., horas antes de que el programa de la ‘Urraca’ sea emitido. Así, se conocerán primero las declaraciones de la exconductora.

Ethel Pozo entrevista a Melissa Paredes

Este sábado 21 de Mayo, la hija de Gisela Valcárcel y Melissa Paredes tuvieron una extensa conversación en la que se espera conocer los pormenores de la reunión que Rodrigo Cuba y la influencer tuvieron el pasado 18 de mayo en el centro de conciliación miraflorino.

Melissa Paredes y Ethel Pozo conversaron sobre Rodrigo Cuba. Foto: GV Producciones

Al parecer, la modelo y la conductora de televisión volvieron a frecuentarse, ya que, cuando se emitió el recordado ampay en el estacionamiento del gimnasio, Melissa Paredes comentó que “su círculo cercano” conocía del distanciamiento con Rodrigo Cuba. Esto no incluiría a Ethel Pozo, porque ella mencionó desconocer este hecho.

Rodrigo Cuba conversará con Magaly Medina

Este viernes 20 de mayo, Magaly Medina tuvo varios calificativos positivos tras entrevistar a Rodrigo Cuba y a Ale Venturo.

La conductora de espectáculos quedó sorprendida con el futbolista y su forma de comunicarse: “Al ‘Gato’ no lo hemos escuchado y esta vez él habla con mucha sinceridad, tranquilo. Me asombró conocer a un jugador de fútbol que sabe expresarse, que habla bien, que no es monosilábico, como muchos jugadores de fútbol que me ha tocado entrevistar. Habla muy bien, se expresa bien. Me pareció honesto, sincero”.