Melissa ‘lanza’ dardo a conductoras de “América Hoy”: “Cortan a una cuando está hablando”

Se fue con todo. Melissa Paredes continúa dando de que hablar luego de que se diera a conocer que propuso una nueva audiencia de conciliación por la tenencia legal de la hija que tiene en común con Rodrigo Cuba. A propósito de ello y la cálida relación que exhibe en sus redes con Anthony Aranda, la exconductora asistió al programa de YouTube “Edson pa’ que más” liderado por Edson Dávila.

Melissa fue la primera invitada en el programa de streaming que tuvo su episodio estreno el último 19 de mayo. Ahí, la actriz reveló sus planes a futuro con el ‘Gato Activador’, pasajes poco conocidos de su vida maternal y además, cuando tuvo la oportunidad de recordar a sus excompañeras de “América hoy”, no dudó en mandarles su ‘chiquita’.

Melissa Paredes reprende a ‘Giselo’ por interrumpirla

La figura de TV se encontraba respondiendo a una de las tantas interrogantes de ‘Giselo’ Dávila cuando, de pronto, el entrevistador la interrumpió. Fue ahí cuando Melissa cambió su semblante y atinó a enviar un indirecta a sus excompañeras de set, sin ahondar en sus nombres.

“ Eso aprendes de las compañeras. No me dejas hablar, ¿ves?. Lo que te enseñan (...) a cortar a una cuando está hablando . Respeto en el escenario”, le dijo ‘Meli’ a Edson Dávila, dejándolo muy sorprendido porque no se esperaba esa respuesta.

“Hermana, ¿cómo me vas a decir eso?”, fue la respuesta de Giselo, quien tomó a modo de broma el comentario de su invitada.

“Ping pong”, le indicó la intérprete, sobre la manera de cómo llevar la entrevista. “Es ping pong, pero te estoy respondiendo si me dices que me he puesto implante”, bromeó ‘Giselo’ sobre sus ‘arreglitos’.

¿Melissa confundió a Alfonso Ugarte con Francisco Pizarro?

En su paso por “Edson pa’ qué más”, en un segmento de preguntas célebres sobre personajes nacionales y extranjeros, la exconductora de “América hoy” no logró recordar el nombre del héroe nacional Francisco Bolognesi.

“Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho”, fue la frase de la tarjeta. Al respecto, Melissa preguntó: “¿Él se lanzó al morro de Arica? ¿Es Alfonso Ugarte?”, generando diversas reacciones en el set de grabación.