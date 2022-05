Magaly Medina elogia al ‘Gato’ Cuba tras entrevista: “Me pareció honesto, sincero”

Magaly Medina quedó sorprendida al entrevistar en exclusiva a Rodrigo ‘Gato’ Cuba para su programa. La conductora contó detalles de su conversación con el futbolista de Sport Boys, quien ahora está dispuesto a revelar su verdad sobre su polémica separación de Melissa Paredes, que ocurrió tras un ampay a fines del 2021.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre ‘Gato’ Cuba?

Magaly Medina llenó de elogios la actitud de Rodrigo Cuba y aseguró que se impresionó al notar que el futbolista no es como la mayoría de sus colegas que hablan poco. Incluso, mencionó que cree en su versión.

“Al ‘Gato’ no lo hemos escuchado y esta vez él habla con mucha sinceridad, tranquilo. Me asombró conocer a un jugador de fútbol que sabe expresarse , que habla bien, que no es monosilábico, como muchos jugadores de fútbol que me ha tocado entrevistar. Habla muy bien, se expresa bien, me pareció honesto, sincero ”, expresó la presentadora de ATV.

¿Qué hablaron Magaly Medina y Rodrigo Cuba?

Según la conductora, Rodrigo Cuba abrió su corazón, debido a que Melissa Paredes está intentando cambiar la conciliación de tenencia compartida.

En la entrevista exclusiva para “Magaly TV, la firme”, él le responde y cuenta todo lo que sucedió cuando salió a la luz el ampay de la actriz de “Dos hermanas” con el bailarín Anthony Aranda.

“ Es una conversa muy larga, muy sincera, de hechos que él no ha querido contar. Esta vez, pasados ya tantos meses y a puertas de un posible juicio con su exesposa, se sentó y nos habló. No hubo preguntas que no quisiera contestar ”, sostuvo.

Además, Magaly Medina se refirió a la novia del ‘Gato’ Cuba, la empresaria Ale Venturo. “Me pareció en persona una chica muy guapa, inteligente, tranquila”, señaló la figura de televisión. La entrevista completa saldrá al aire el próximo lunes 23 de mayo por la señal de ATV.