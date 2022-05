Korina Rivadeneira sobre la lactancia materna: “Sufrí horrible, para mí fue un trauma”

Korina Rivadeneira y Mario Hart se encuentran en el mejor momento de su vida y siguen disfrutando de la niñez de Lara, la primogénita de ambos. Recientemente, la modelo ha sorprendido a sus seguidores al revelar cómo fue su experiencia con la lactancia materna en los primeros meses de su pequeña y agradeció el papel que cumplió el ex chico reality a su lado.

Korina Rivadeneira y Mario Hart son una de las pocas parejas en la farándula que se mantienen juntos a pesar de los años. Fruto de este amor nació Lara, quien está cerca de cumplir los 2 años de edad. Ahora, están a la espera de su segundo hijo, quién también se llamará Mario.

¿Qué dijo Korina Rivadeneira?

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares, Korina Rivadeneira contó su experiencia como madre primeriza. Parte de esta fue la lactancia materna, fase que conllevó mucho dolor para la modelo.

“ La pasamos muy mal. Tú sabes cómo la pasé con la lactancia. L a he pasado muy mal. Los primeros meses la pasé terrible, pero así horrible —horrible, horrible—, y me afectó bastante. Pero él (Mario Hart) me comprendió mucho y eso está bueno porque no es que se desentendía, sino que estaba allí para mí todo el tiempo. Estuvo como que sosteniéndome, dándome fuerzas, entendiéndome, porque él hasta lloraba por mí . Me veía así sufriendo y me decía: ‘Te juro que no puedo entender’. Hizo todo lo posible por ayudarme”, describió.

“Tenía principios de mastitis. Me daba fiebre cada cinco segundos durante cuatro días. Tenía los pezones rotos en carne viva. Sí, sangre y a pedazos”, recordó la influencer.

Korina sintió que su hija solo quería estar con ella por leche: “Yo sentía que ya no podía más: es muy fuerte. Yo me sentía un objeto. Yo llegaba de trabajar a la casa y ella (Lara) se desesperaba de una forma (...) que me quería romper el polo, me agarraba, me chupaba una teta, otra y después se iba como si yo no existiera. Era solo una cosa para ella: era una teta andante”.

“ La lactancia sí fue algo terrorífico. Para mí fue un trauma (...) . No quiero asustar a las mamás porque me critican mucho por eso. No es que las asuste, es que es la realidad: a algunas mujeres les va bien, a algunas les va mal, y yo soy de este grupo”, finalizó.

Korina Rivadeneira diseñó la habitación de Lara

A través de su cuenta de Instagram, la ex chica reality mostró cómo estaba quedando la pieza de Lara y sorprendió a sus seguidores al mencionar que ella fue la diseñadora del lugar: “Estoy emocionada de ver los avances del cuartito que imaginé para Larita. Lo he diseñado a punta de lápiz y papel. Esperando que en la realidad todo salga bajo lo planeado. ¡Estoy feliz!”.