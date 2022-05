Fiorella Retiz aclara en redes cuál es su prioridad: la reportera ha decidido dejar de lado las críticas que generó el ampay lanzado por Magaly Medina, en el que se ve a la periodista besando a Aldo Miyashiro. Ahora, la exreportera de “Once Machos” compartió su experiencia al enfrentarse a uno de sus mayores miedos.

¿Qué dijo Fiorella Retiz en sus plataformas?

Tras reaparecer en redes y no dar pista alguna de lo que está haciendo actualmente, Fiorella Retiz subió un primer video. En este corto, se ve a la reportera viajando y experimentando con un deporte acuático: “Juré que no iba a poder, pero lo logré. Se necesita mucha fuerza en el abdomen para mantener el equilibrio si te paras; sin embargo, sentada es un poco más sencillo, pero tienen que preparar esos brazos”.

Unos días antes, la exconductora de Click TV había compartido una instantánea en la que se puede apreciar un bello paisaje. La foto iba acompañada con el siguiente mensaje: “Miren esta belleza, merecía ser retratada, creo que es una bonita manera de comenzar”. Cabe mencionar que la periodista había borrado todos sus contenidos luego del ampay junto a Miyashiro.

Fiorella Retiz parece cerrar ciclos en su vida tras borrar todas sus fotos en redes. Foto: captura Instagram

¿Qué había dicho Fiorella Retiz luego del ampay junto a Miyashiro?

Antes de hacer los rotundos cambios en sus redes, Fiorella Retiz se había disculpado públicamente por haberse involucrado con Aldo Miyashiro. Según la comunicadora, estas imágenes le afectaron a tal punto de querer aislarse de todos.

“Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy las gracias de corazón”, escribió.