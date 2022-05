Rodrigo Cuba, Melissa Paredes y Anthony Aranda estuvieron en el mismo lugar el día del ampay

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes culminaron su relación a raíz de un ampay televisivo, pero luego de varios meses continúan saliendo nuevas revelaciones sobre este día. El pasado jueves19 de mayo, Magaly Medina leyó un documento en el que se detalla en qué circunstancias el ‘Gato’ se enteró de la infidelidad entre la modelo y Anthony Aranda.

Según un expediente de divorcio por causal que nunca llegó al juzgado, Rodrigo Cuba relató cómo se dieron los hechos en la noche del ampay y, para sorpresa de los televidentes, los tres implicados estuvieron en el mismo gimnasio en ese momento.

La noche del ampay

“Él llegó ese día al gimnasio a las 6.30 p.m. hasta las 7.25 p. m., mientras que ella llega con el bailarín a las 6.57 p. m. (...) Si ellos hubieran bajado más rapido del carro se hubiesen encontrado con el ‘Gato’ Cuba en el gimnasio. (...) Según él, al terminar se comunicó con Melissa Paredes para preguntarle dónde estaba, ella dijo: ‘Me encuentro en el gimnasio. Ah, no te vi, jajaja’”, dijo al iniciar la ‘Urraca’.

Asimismo, ella le advirtió que habría un ampay: “Al día siguiente, la hija de ambos tenía un cumpleaños y él la llevó. Cuando estaba en el cumpleaños, Melissa lo llamó y le dijo: ‘Va a salir un ampay’. Él se quedó absorto y le dijo que ella debía resolverlo. No pensó en la dimensión que habría horas más tarde”.

La noche del ampay de Melissa Paredes y Anthony Aranda. Foto: ATV.

El día siguiente

“Tras el anuncio del ampay en el programa de Magaly Medina, ella mandó un comunicado desde su cuenta oficial y ahí él se enteró que habían finalizado su relación: ‘Resulta sorprendente que un matrimonio se puede hechar a la borda de esa forma. El 20 de octubre, a las 9.45 p. m., como todas las personas del Perú que prendieron su televisión para ver “Magaly TV, la firme”, vieron cómo mi aún esposa había pasado la noche del 19 con su amante”.

“Ese día mi matrimonio se acabó porque me resulta insoportable la vida en común con la demandada. Toda su conducta realizada en un lugar público, sin importarle ser vista, me deshonra, me humilla, me hiere. El día 21, la demandada salió en el programa “América hoy” para seguir deshonrándome públicamente y así reconocer que tenía una relación extramatrimonial”