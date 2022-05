Melissa Paredes confirma que quiere tener un hijo con Anthony Aranda: “Todavía en unos años”

Melissa Paredes y Anthony Aranda han sabido sacar adelante su relación a pesar de todo el ruido mediático que los rodeó tras el ampay emitido por Magaly Medina. El bailarín y la presentadora pasaron algunos meses bastante agitados, pero en cada una de sus apariciones públicas han dejado en claro que su romance va enserio.

Incluso, la exintegrante de “América hoy” reveló haber pensado en planes a futuro con el bailarín los cuales contemplan matrimonio y hasta tener otro hijo. Esto quedó comprobado tras sus últimas declaraciones mediante un canal digital.

Melissa Paredes confirma que quiere tener un hijo con Anthony Aranda

En ese sentido, Melissa Paredes conversó con Edson Dávila en el primer episodio de su canal de YouTube, y reveló algunos detalles de su actual relación. Ante la pregunta de que si le gustaría tener algún hijo más, la presentadora afirmó positivamente, y señaló que quiere tener una familia numerosa, pero aún en unos años.

“ Me encantaría tener cuatro hijos más, obvio, pero no soy millonaria. Esto (dinero) falta. Me encantaría tener cinco, seis hijos, pero no, no hay forma. Es un presupuesto aparte. La inversión (en una), la inversión en los niños, no, es mucho ”, precisó, para luego agregar: “ Poco a poco, de ahí puede ser uno más, pero todavía en unos años ”.

Melissa y Rodrigo Cuba llegarían a juicio si la conciliación no prospera

Aunque Melissa Paredes sigue firme en su nueva relación, lo cierto es que la ex Miss Perú mantiene una situación complicada con Rodrigo Cuba. Ambos vienen afrontando un nuevo acuerdo legal, el cual podría terminar en un engorroso juicio de no llegar a buen puerto.

La reunión de conciliación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba fue el 19 de mayo. Foto: composición/archivo GLR

“Tenemos que prepararnos para un proceso judicial, que es lo que nosotros suponemos que pasará. Otra cosa no podría ser”, aseveró la abogada del futbolista en charla con Magaly Medina.