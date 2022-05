La disputa protagonizada por Mario Irivarren y Vania Bludau parece no tener cuando acabar. Hace unas semanas, el chico reality reconoció tener problemas de ira y haber tenido situaciones violentas con la modelo durante su relación. Sin embargo, la ex integrante de “Combate”, quien ha ido soltando pruebas de las situaciones de violencia de las que fue víctima durante este romance.

Y al parecer, todo lo que dijo la Bludau se confirmaría luego de los últimos chats revelados por parte de Magaly Medina. En la última edición de su programa, la periodista mostró a sus televidentes una extensa conversación de WhatsApp que, según indica, se dio antes de que el exintegrante de “Esto es guerra” visitara el ser de “Amor y fuego” para hacer su confesión.

Nuevos chats confirman que sí hubo agresión de Mario a Vania

En estas capturas de pantalla, se logra apreciar el intercambio de palabras que tuvieron Mario Irivarren y Vania Bludau. La modelo se muestra bastante incómoda con las palabras de su ex, quien indicó que no reconocerá las agresiones que se dieron en su relación, pues eso lo lapidaria mediáticamente.

“Entrar en detalles específico, me causaría un daño irreversible. Si salgo a decir eso, no voy a tener trabajo, no voy a tener ingresos, ¿De dónde saco plata para velar por mi familia? Yo no merezco un rechazo generalizado. Yo no soy una mala persona, no soy un mal tipo que disfrute de hacerle daño a los demás, o que viva pensando en hacerlo ”, se lee en una parte del chat.

Mario Irivarren prometió a Vania pedirle perdón y admitir problemas de ira

Lejos de reconocer su agresión, Mario Irivarren prometió en todo momento reconocer que tiene problemas de ira y que la culpa del final de su relación fue su responsabilidad. Sin embargo, la modelo asegura que eso no es justo para ella, pues no podrán quedarse en silencio por siempre.

“ Lo justo, primero y principal, es que yo me disculpe contigo de manera sincera, como ya lo he hecho, porque, finalmente, lo qué pasó entre nosotros es un tema de nosotros. Yo siento que el perdón te lo debo a ti, no se lo debo a todo el país. Aun así, si tú sientes que esta situación te ha afectado mediáticamente porque hay gente que te escribe cosas feas y te ataca, y quieres que yo transmita ese perdón públicamente, que asuma la responsabilidad de los hechos, y que quede claro que yo fui el causante del término de nuestra relación; estoy dispuesto a hacerlo. Pero que me pidas que me lapide mediáticamente no me parece justo ”, indicó.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).