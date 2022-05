Mario Irivarren: “Niego alguna agresión física a Vania Bludau. Me acusa sin pruebas, fotos o videos”

Mario Irivarren y Vania Bludau continúan discutiendo públicamente en torno a los actos de agresión física que hubo dentro de su relación. Este viernes 20 de mayo, el ex chico reality se comunicó con la producción de “América hoy” para desmentir las acusaciones que la modelo hizo en su contra mediante otros programas de espectáculos.

Como se recuerda, Vania Bludau se comunicó con la producción de Magaly Medina y afirmó que su expareja sí la agredió. “Me ha ahorcado más de una vez, las últimas fueron frente a amistades y eso ya fue el colmo de la vergüenza. Yo ya lo había normalizado, ese es el problema, porque siempre decía que viene de traumas y peleas de su relación pasada”, se puede leer en los mensajes mostrados.

¿Qué dijo Mario Irivarren?

El modelo envió un extenso mensaje de Whatsapp a la producción de “América hoy” para dar a conocer su punto de vista ante las acusaciones de la modelo y exigió se le presenten pruebas de lo que ocurrió.

“Nuestras peleas y diferencias, que nos llevaron al fin de la relación, eran algo privado; debió quedar entre nosotros. Le ofrecí, en más de una oportunidad, unas disculpas sinceras, a pesar de jamás haber recibido una disculpa suya, todo por evitar que esto siga”, dijo para contextualizar el mensaje.

“Niego rotundamente haber golpeado, pegado, ahorcado a Vania, como ella afirma sin ninguna sola prueba, una sola foto o video que, a pesar de trabajar con sus redes sociales y grabarse todos los días, en ninguna de todas sus historias aparezca con una sola marca, rasguño o moretón, como ocurrió en mi caso. La foto en la que se ve el moretón que dejó en mi rostro el día que me metió un manazo es sacada de Instagram”, finalizó.

Conversaciones que confirman agresiones de Mario

El jueves 19 de mayo, Magaly Medina emitió una serie de conversaciones en las que se confirma que Mario Irivarren sí agredió a Vania bludau. En una parte del chat se puede leer cuál es el objetivo de Mario al callar cierta información.

“Entrar en detalles específico me causaría un daño irreversible. Si salgo a decir eso, no voy a tener trabajo, no voy a tener ingresos, ¿De dónde saco plata para velar por mi familia? Yo no merezco un rechazo generalizado. Yo no soy una mala persona, no soy un mal tipo que disfrute de hacerle daño a los demás, o que viva pensando en hacerlo”, escribió el modelo.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).