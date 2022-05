Mario Irivarren molesto con Vania Bludau por hablar de su familia: “No tiene el más mínimo respeto”

Los dimes y diretes entre Mario Irivarren y Vania Bludau no tienen cuándo acabar. Pese a que el chico reality ha negado en reiteradas ocasiones todo lo dicho por su expareja, nuevas declaraciones salen a la luz, dando a entrever agresiones físicas y psicológicas por parte de ambos.

No obstante, esta vez el exparticipante de “Combate” se pronunció a través del programa “América hoy” sobre las últimas declaraciones que dio la modelo, donde no solo habla de la relación que tuvieron, sino también de la familia del emprendedor.

Mario Irivarren arremete contra Vania Bludau

El también modelo se mostró bastante indignado por las constantes indirectas que recibe de Vania Bludau a través de redes sociales. Asimismo, no dudó en defender a su familia, pues se ha visto envuelta en un lío que no le corresponde.

“A estas alturas, ustedes mismos ya están viendo cómo es Vania con las cosas que publica en sus redes sociales, que no tiene el más mínimo reparo de decir lo primero que le sale por la boca, acusarme sin pruebas y difamarme. No tiene problemas en insultarme, minimizarme y llamarme ‘bueno para nada’. No tiene el más mínimo respeto para meterse con mi familia que nada tiene que ver aquí ”, mencionó.

Mario Irivarren busca limpiar su imagen

Los presentadores de “América hoy” mostraron en vivo imágenes de la conversación que tuvieron con el excombatiente mediante Whatsapp. En estas, indica que hará todo lo posible para demostrar que es inocente, pese a que admitió tener comportamientos violentos y que lo más importante para él es limpiar su imagen.