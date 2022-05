Katy Jara, Olinda Castañeda, Farruko y otros famosos que cambiaron el espectáculo por la religión

Katy Jara, Olinda Castañeda y Farruko son algunos artistas que optaron por seguir el camino de Dios dejando de lado la vida banal y/o los lujos que tenían al ser reconocidos por miles de personas. La religión les sirvió para salir de los conflictos internos y, actualmente, muchos se convirtieron en voceros de la fe.

En esta nota sabrás quiénes son los personajes más conocidos que se alejaron de los escándalos para avocarse de lleno a la religión, como es el caso de Héctor “El father”, Almighty, El general, entre otros.

Katy Jara

La cantante reveló que este gran cambio en su vida se debió al miedo que sintió durante la pandemia: “Cuando nos enfermamos de COVID-19 por segunda vez, ahí decidí entregar a Cristo mi corazón, pero era una entrega más que todo por temor, porque en ese momento sentía que algo le podía pasar a mi esposo. Me sentía mal, muy vulnerable”, dijo en una transmisión de Facebook.

Por ese motivo, ella lanzó su primera canción cristiana “Mi vida cambió”, siendo la persona que compuso el tema con el objetivo de predicar la palabra de Dios y que más cristianos conozcan su testimonio a través de la música.

En su nuevo canal de YouTube, se puede leer el anuncio: “Estamos agradecidos con Dios por todo lo que viene haciendo con nuestras vidas. No se pierdan este primer estreno, en mi nuevo canal de YouTube. Katy Jara Música Cristiana, aquí se los dejo”.

Olinda Castañeda

Es otra de las modelos que le dio un giro a su vida. Ella estaba acostumbrada al desenfreno, las fiestas y el anfitrionaje; asimismo, era constantemente vinculada en casos polémicos con otras modelos del medio del espectáculo y, cuando anunció este cambio, sorprendió a la población peruana.

“El ser cristiano no es que vas a estar bien todo el tiempo. Tentaciones van a haber siempre, pero uno tiene que estar preparado para no caer. El tomar, el salir a discotecas, el vivir una vida loca, el no casarme y convivir, todos esos son pecados ante los ojos de Dios”, dijo para las cámaras de Magaly Medina.

Farruko

El cantante puertorriqueño se unió a la lista de los reggaetoneros que prefirieron seguir a Dios que continuar componiendo canciones con referencia a las drogas, sexo, alcohol y fiestas.

El 11 de febrero del presente año, el cantante puertorriqueño sorprendió a todos sus fanáticos cuando, en pleno concierto, pidió perdón por el contenido de sus canciones; además, Farruko reconoció a Dios como su única fuente de salvación.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (...). No me siento orgulloso de eso (...). Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, agregó.

Por otro lado, también publicó una fotografía con una larga descripción en Instagram citando algunos versículos de la Biblia. Finalmente, Farruko concluyó este mensaje afirmando que solo quiere predicar amor:

“Dios nos creó con un libre albedrío, cada cual es libre de tomar el camino que crea correcto para su vida. Yo no soy religioso ni extremista ni fanático ni el más cristiano. Soy un chamaco con muchos defectos. Mucho menos soy quién para decirles qué hacer con su vida. Únicamente soy un mensajero que le va a gritar al mundo lo que nadie predica en estos tiempos: el amor”.

12.2.2022 | Publicación de Farruko expresando su amor a Dios. Foto: Farruko/Instagram

Héctor “El father”

Como se recuerda, en el año 2008, el cantante anunció su retiro de la industria musical para convertirse en pastor de la iglesia cristiana, luego de estrenar el álbum “El juicio final”.

“Tengo una paz inexplicable. Cuando llegué al camino del Señor, toda mi vida cambió. Ahora no tengo que comprar felicidad con carro, ni con casas, ahora la felicidad me la da el Señor. (Las joyas) se fueron con Héctor ‘El father’”, aclaró en una entrevista con el youtuber Jorge Bernal.

“Muchos reggaetoneros fuimos al Madison Square Garden (Nueva York), estaba lleno. Esa noche estaba toda mi familia conmigo, el local estaba lleno, éramos los artistas que la gente más esperaba. Sin embargo, en el piso 19 en el Hotel Pensilvania, aquel hombre llamado Héctor ‘El father’ estaba pensando en quitarse la vida. Ese día pensé que algo estaba mal”, manifestó el puertorriqueño explicando los conflictos internos que tenía.

Luego de 13 años alejado de los parlantes y micrófonos, regresó Héctor “El father” estrenando un nuevo disco llamado “La hora cero”, en el que busca llevar la palabra de Dios y aumentar la cantidad de fieles a la iglesia cristiana.

“Más que una inquietud, Dios fue quien me movió a hacer el disco. Fueron seis años trabajando en el disco y sale en el momento perfecto”, dijo en la canción “La verdad”.

Almighty

Alejandro Mosqueda también le dio un cambio total a su vida y al estilo musical que lo distinguía. Los mensajes de sus canciones cambiaron radicalmente luego de que decidiera acercarse más a Dios. Asimismo, el artista cubano protagonizó enfrentamientos contra Farruko y Bad Bunny tras criticarlos por la música que ellos crean.

Almighty se alejó de los escenarios para acercarse al camino de la fe. Foto: Instagram.

El general

El cantante panameño hizo bailar a toda una generación con las canciones “Muévelo”, “Tu pum pum” y “Rica y apretadita”, que causaron furor en las estaciones radiales y en las discotecas durante los años 90. Sin embargo, en el año 2004, Edgardo Franco anunció su retiro definitivo del mundo musical dejándolo todo por convertirse en un testigo de Jehová.

Finalmente, en varias ocasiones el artista se disculpó públicamente por el contenido de sus piezas musicales, a pesar de ser considerado uno de los precursores del reggaetón latino.