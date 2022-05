Jazmín Pinedo compró un departamento y le regaló terreno a su mamá: “No gasto en tonterías”

Jazmín Pinedo volvió brevemente a las pantallas como conductora temporal del bloque “América Espectáculos” y, tras una pregunta de su compañero ‘Choca’ Mandros, reveló el costoso regalo que se dio a sí misma por el Día de la Madre.

La exchica reality contó que decidió adquirir un nuevo departamento para vivir con su pequeña hija y también expresó que le regaló a su progenitora un terreno.

“Me hice un buen regalo. Lo que pasa es que yo tenía un terrenito que quería construir, pero por el tema de la pandemia tuve que meterle un freno. Gracias a Dios las cosas me han ido súper bien en estos dos años a nivel de trabajo y me regalé un departamento. Entonces ya el terrenito se lo regalé a mi mamá” , expuso.

Jazmín Pinedo aconseja ahorrar

La figura de TV no dudó en resaltar que todas sus posesiones las consiguió con base en su esfuerzo y su trabajo en la televisión. Además, recomendó a los televidentes no malgastar el dinero.

“Inviertan su plata, no se la gasten. Yo no me gasto la plata en tonterías. Por eso mi mánager dice que soy media ‘codo’, pero vale la pena no gastar el dinero en cosas innecesarias para comprarte cosas importantes”, dijo Jazmín Pinedo ante cámaras.

Jazmín Pinedo y su vínculo con Gino Assereto

Jazmín Pinedo volvió a referirse sobre la relación parental que mantiene con Gino Assereto tras culminar su relación. En repetidas ocasiones ha expresado el cariño que siente por el padre de su hija debido a que se enfocan en el bienestar de su ella.

Durante una conversación que mantuvo con “En boca de todos”, recalcó que ambos siempre conservarán su cercanía. “Tengo que hablar con el papá de mi hija. No solo es mi ex. Claramente, tenemos una comunicación constante”, aclaró la conductora de televisión.