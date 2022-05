Valeria Piazza sobre entrevista a Josimar: “Había preguntas que no podíamos hacerle”

¡Todo estaba planeado! Magaly Medina opinó sobre lo último dicho por Valeria Piazza con respecto a la entrevista que le realizó a Josimar para “En boca de todos”. Luego de que la conductora de “Magaly TV, la firme” encarara a la modelo por no consultarle sobre sus problemas legales después de dejar a su madre e hija en la comisaría del aeropuerto, la ‘Urraca’ se manifestó sobre lo revelado por la exreina de belleza en relación a los acuerdos hechos entre la producción del programa y el cantante.

Magaly Medina: “Valeria Piazza echó a ‘En boca de todos’”

Magaly Medina se tomó algunos minutos de su programa del miércoles 18 de mayo para opinar sobre la entrevista que Valeria Piazza concedió a un famoso medio local. Esta conversación llamó la atención de la polémica conductora, ya que la modelo reveló lo que pasó detrás de cámara entre Josimar y el programa “En boca de todos”.

“Valeria Piazza echó a ‘En boca de todos’. Dijo lo que toda la vida hemos sabido. Ella dijo: ‘Siempre soy frontal al opinar. Me hubiera gustado ahondar mucho más en el tema, pero hay acuerdos entre la producción y el artista. Había ciertas preguntas que no podíamos hacerle por procesos que estaban viendo los abogados’. Para la próxima, que no avales una acción incorrecta o ilegal, dilo. Eso es ser frontal”, afirmó la presentadora de ATV.

La ‘Urraca’ también admitió que rescata algunas habilidades de Valeria para la televisión: “Para mí, tiene un poquito más de manejo de la cámara y del lenguaje”. No obstante, la cabeza de “Magaly TV, la firme” siguió atacando a “En boca de todos”: “A Josimar le han lavado la cara 50 veces, no solo ahora. (...) Si uno quiere defender a alguien, por lo menos debe prepararse y saber a quién estás defendiendo. Así pierden credibilidad. Dejen de ser una ‘lavandería’”.

¿Qué había dicho Magaly sobre Valeria Piazza?

Precisamente, Magaly Medina había criticado días antes a Valeria Piazza, Gino Pesaressi y Brunella Horna por las preguntas que le hicieron a Josimar en una entrevista para “En boca de todos”. La conductora de ATV afirmó que le estaban “faltando el respeto” a su público:

“Están acostumbrados a eso. Han hecho de esa filosofía un estilo de hacer televisión. Pusieron a entrevistar a Gino Pesaressi, es como si yo pusiera a entrevistar a la ‘urraca’ (característico peluche que tiene en su set). (...) Valeria Piazza, ¿qué les puedo decir? La veo al mediodía hablar de espectáculos. Disculpen, señores televidentes, pero, ¿qué les pasa? ¿Por qué torturan a la teleaudiencia así? Si la ponen a Brunella al costado...”.